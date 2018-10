Según datos históricos, arranca el mejor cuatrimestre del año para el Merval

El dato puede tomarse como un indicio de lo que ocurrirá en el futuro en los mercados financieros. Obviamente, lo que realmente ocurra puede (y generalmente lo hace) distanciarse de lo que muestra la historia de los activos financieros ya que la coyuntura es naturalmente distinta y los factores que impactan en los mercados tienden a ser distintos también. Aun así, resulta interesante saber cómo le fue al Merval en dólares en los últimos 20 años de modo de poder inferior o más bien, entusiasmarse con lo que puede llegar a ocurrir de cara al final del año.

Según datos extraídos de Bloomberg, mirando en términos anuales, el Merval hasta 2017 rindieron un 11,15% en dólares. El mejor año fue el 2002 con 131,93% de ganancia y el peor fue 2007 con una baja del 54,25%. Si dicho estudio lo expandimos hacia análisis trimestrales, vemos que el último trimestre del año de los últimos 20 años suele ser el mejor, y es el que estamos por comenzar. Entre octubre y diciembre, el Merval en dólares ha subido en promedio un 4,47% en los últimos 20 años. El tercer trimestre del año suele mostrar un retorno de 3,94% mientras que el primero y el segundo arrojan ganancias de 2,7% y 0,04% respectivamente. El mejor último trimestre del año fue en 2002 cuando el Merval ganó un 49% en dólares, mientras que el peor fue el del año 2008 con una baja del 38,6%.

Sin contar el año 2018, en octubre el Merval en dólares mostró un retorno en promedio de los últimos 20 años del orden del 2,46%. El mejor octubre de los últimos 20 años fue el del 2015 con una ganancia del 25,75%, mientras que el peor octubre fue el del 2008 con una baja del 41,4% en dólares.

Lo curioso en cuanto al mes de diciembre es que, el mejor de los últimos 20 años fue el del año 2001, en pleno escenario de crisis económica y social que se tenga registro. En dicho momento, el Merval en dólares subió un 45,9%. Por otra parte, el peor diciembre de los últimos 20 años fue el del 2015, exactamente luego de la asunción de Macri. Resulta curioso que el mercado en todo 2015 e incluso desde 2012, especuló fuertemente con las chances de un cambio político que finalmente quedó concretado con la victoria de Cambiemos. Sin embargo, a partir de su victoria, el Merval ensayó un ajuste importante. El mismo se vio potenciado en términos de dólares por la salida del cepo y el salto del dólar que termino impactando en el precio de las acciones en moneda dura. El ajuste finalizó en enero de 2016 y desde allí se inició un sendero alcista importante en las acciones en términos de pesos y dólares.

A nivel tendencial, lo que se puede observar del comportamiento del Merval de los últimos 20 años es que, en promedio tiende a arrancar muy bien el año hasta fin de marzo y comienzo de abril, momento en el cual suele realizar un descanso. Una vez finalizado dicho ajuste, retoma las subas para alcanzar un techo más importante en septiembre. El mismo finaliza en el último trimestre del año y luego retoma el sendero alcista llevado a cabo a lo largo del año.

El estudio es un aproximado a la evolución promedio del Merval en dólares y tiene ciertas limitaciones. Por un lado, incluye los años del cepo y en el cual el tipo de cambio oficial ha estado bajo estricto control, no siendo el mercado el que definía la real cotización del dólar. Por otro lado, no se contempla el año 2018 ya que el mismo aun no finalizó y por lo tanto, al incluir los resultados de los dos últimos meses en la base podría inferir en el valor final del rendimiento del Merval. Aun así, los retornos del Merval en moneda dura sirven como una aproximación sobre que puede ocurrir con el Merval en los próximos meses, basados en la historia de los últimos 20 años.

En concreto, arranca un mes que en promedio ha arrojado resultados positivos para la Bolsa local. Ello no implica que no deje de ser turbulento ya que este año ha operado bastante lejos de todos sus promedios y más bien con un sesgo negativo. Tampoco el estudio implica que podamos ver un piso del mercado y que iniciemos un ciclo positivo hacia adelante. Simplemente arroja un valor de como le ha ido al Merval en sus últimos 20 años. Para aproximarnos e incluso mejorar el promedio, existen grandes desafíos y problemas a solucionar desde el lado económico, social, político y financiero. Aun asi arranca un mes que podría ser positivo. Sin embargo, también podría ser igual de difícil de como viene siendo este 2018.

Hay un viejo dicho en la bolsa que dice, el mes de octubre es difícil. También lo es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.