Según Itaú, Argentina podría recuperar el estatus de mercado emergente

Argentina está lista para recuperar su clasificación como mercado emergente casi siete años después de que sus acciones fueran degradados a la condición de frontera, cuando el país implementó controles de capitales, según Itaú BBA.



La incorporación al índice MSCI, que es referencia para más de $ 9,5 billones en activos en todo el mundo, podría incrementar la entrada de capitales al mercado de valores local de inversores que no pondrían su dinero en un mercado de frontera, una calificación compartida por Kazajstán y Marruecos, dijo Ricardo Cavanagh, jefe de acciones en Itaú para el Cono Sur y la región andina.



Mientras existe cerca de u$s 2 billones siguiendo las acciones de mercados emergentes, no hay más de u$s 20 mil millones en los mercados de frontera. Las operaciones con acciones en Argentina se han reducido desde la salida del MSCI en 2009 y su capitalización de mercado de u$s 44,1 mil millones es hoy una novena parte de la de Brasil y menor que la de México, Chile, Colombia y Perú.



Los controles de capital implementados hace siete años -que requerían depositar por un año el 30% del capital en una cuenta gratuita- fueron dados de baja por el nuevo gobierno. "Sin los controles, las principales activos de Argentina son lo suficientemente líquidos para que el país pueda ser clasificado como un mercado emergente", dijo Cavanagh. "Esto sería positivo para Argentina, ya que permitiría al país tener acceso a los muchos fondos que toman como referencia el índice MSCI. Junto con el retorno a los mercados de capitales, este cambio traerá un ciclo de inversión más fuerte para la Argentina".



El MSCI también requiere que los emergentes tengan al menos tres compañías que cumplan con ciertos requisitos de liquidez y un valor de mercado no menor a u$s 1.260 millones. Según Cavanagh, YPF, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia ya cumplen con esos requisitos.



El vocero de MSCI dijo que el proceso comenzaría con una larga consulta, de un año de duración, que sería anunciada en la revisión semestral del índice en junio. Y que si se agregara el país al índice, el cambio probablemente ocurriría después de un año.