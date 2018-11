Se van tres directores del Nación para dar paso a hombres de Dujovne

El Gobierno oficializó ayer la renuncia de Adrián Giacchino al directorio del Banco Nación, por lo que es el segundo alto ejecutivo que se va de la entidad en una semana. La aceptación de la renuncia fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La renuncia de Giacchino será efectiva a partir del 1 de diciembre de 2018. El pasado 21 noviembre ya había renunciado Alicia Inés Caballero a su cargo en el directorio. La renuncia, en este caso, será efectiva a partir del 30 de noviembre de 2018. Caballero había anunciado su renuncia una semana atrás a las autoridades del principal banco del país y se sabía, por fuentes de la entidad, que otros dos integrantes del directorio podrían seguir sus pasos.

Estas renuncias -y la de Diego Dequino que todavía falta oficializar- se dan por el desembarco de directores que responden a Nicolás Dujovne, el que se transformó en el nuevo jefe del titular del Nación, Javier González Fraga, luego de la salida de Luis Caputo del Ministerio de Finanzas, cartera que se fusionó con Hacienda.

"Cuando Dujovne tomó finanzas, en junio, me dijo que estaba pensando algunos nombres para el directorio y me consultó quienes podían ser reemplazados", dijo González Fraga a El Cronista. "Desde entonces empecé a sondear y descubrí que Alicia Caballero, que había sido nombrada por influencia de (Alfonso) Prat Gay, estaba cansada, me dijo yo sigo por vos pero hasta fin de año. Giacchino había tenido un accidente el año pasado, muy serio, con lo cual tenía que venir menos. Y entonces faltaba agregar un nombre y se decidió reemplazar a Diego Dequino que había sido puesto por Caputo", explicó.

Según trascendidos, los reemplazantes serían Marcelo Pose, Guillermo Goldberg y Javier Oksenuik, un hombre que trabajó en el Banco Provincia, tuvo roles en el gabinete de Mauricio Macri y que quedaría encargado de la liquidez del banco, un puesto clave ya que el FMI busca restringir el uso de los fondos del Tesoro que están depositados en la entidad, con la idea de que no se destinen a líneas de crédito subsidiadas como es tradicional en la entidad.