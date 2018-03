Se retrasa la reforma del mercados de capitales: deberá volver a Diputados

Una de cal y una de arena. La buena noticia es que ayer la comisión de Economía del Senado dio dictamen a la Ley de Mercado de Capitales (aggiornada como Ley de Financiamiento Productivo), por lo que pasará a tratarse en el recinto el miércoles próximo. La mala es que, como hubo modificaciones en el artículo 129 inciso b (por ser contrario a lo que ya estableció la reforma tributaria de los fondos cerrados), el proyecto deberá volver a Diputados, trámite que calculan demorará 20 días desde que tenga la media sanción del Senado.

Bloomberg consignó que la oposición pidió incluir el impuesto a la renta financiera que ya contempla la reforma impositiva y que las designaciones de presidente y directores de CNV tengan que ratificarlas el Senado.

Una de las críticas de la oposición es que el oficialismo mandaba los proyectos pero no venían acompañados por mucha explicación. Por eso ayer desfilaron por el Congreso varios funcionarios, como el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, quien señaló que con esta ley "buscamos fomentar la canalización del ahorro nacional hacia inversiones productivas de largo plazo con herramientas eficientes: fideicomisos y fondos comunes cerrados. Esto tendrá un fuerte impacto en la economía real a nivel federal".

En Argentina la proporción de la cartera hipotecaria en relación al PBI es sólo del 1%. A su juicio, esta ley favorece el crecimiento del financiamiento, resolviendo un problema histórico del país: ampliar el acceso a la vivienda de muchos argentinos. A su vez, indicó que "muy pocas Pymes acceden al mercado de capitales para financiar sus proyectos. Esta ley favorece el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. La conformación y negociación secundaria de factura electrónica facilita su descuento por parte de las Pymes, acercándoles una nueva y eficiente modalidad de financiamiento. Les permitirá la monetización de las cuentas por cobrar ampliando sus fuentes de financiamiento".

Si bien la reglamentación durará todo el 2018, los temas más importantes, como fondos cerrados y factura para pymes, los irán sacando primero.

Refundando la CNV

Antes de ir al Congreso, Ayerra pasó por el simposio del IAEF, donde comentó que están refundando la CNV, haciendo grandes cambios. Tienen como objetivo actualizar y modernizar la plataforma legal y regulatoria, que sea simple y digital, copiando las buenas prácticas a nivel mundial. A su vez, apuntan a un mayor acceso y a democratizar el mercado de capitales, con más instrumentos. Otra de las premisas será transformar al regulador e insertarse en el mundo.

Entre los hitos, el funcionario destaca haber bajado un 10% la cantidad de personal y una mayor eficiencia, al punto que desde agosto pasado ya son autosuficientes con los aranceles que cobran del mercado. Además, Ayerra está contento porque en 15 días inaugurarán su nueva web, que será totalmente interactiva. Otra de sus satisfacciones es que investigadores del Banco Mundial y de la SEC vendrán dentro de dos meses (ya lo vienen haciendo tres veces al año) para entrenar al personal.

Ayerra integra el board de IOSCO, que se reúne tres veces por año, y remarca que los temas más importantes para los reguladores hoy pasan por lo tecnológico, desde cómo cuidar la seguridad cibernética hasta tener una agenda tecnológica. "Si la tecnología no está en su agenda, preocúpense", dijo Ayerra al auditorio.

El hijo de Pablo Quirno

Uno de los temas de los que se habló en los pasillos del IAEF fue de Pablo Quirno, el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, luego de que haya salido a la luz el nombramiento de su hijo, que lleva su mismo nombre, como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Si bien su nombramiento acaba de salir publicado este mes en el Boletín Oficial, el joven de 27 años ya venía desempeñándose en Cancillería hace más de un año. Un recibo de sueldo suyo de casi medio millón de pesos brutos desató un escándalo en twitter, pero desde el oficialismo argumentaron que se trataba de la remuneración de varios meses juntos, que el decreto le permite ejercer el cargo porque su padre no es ministro, y que trabaja con Reyser hace muchos años. También era su jefe de Gabinete en presidencia, donde era asesor de inversión extranjera hasta pasar a Cancillería.

Graduado de Administración de Empresas en la San Andrés, fue analista de Investment Banking del Citi en Nueva York durante dos años en el sector de M&A de América latina. "Hay muchos jóvenes en este gobierno. Medio Jefatura de Gabinete tiene 30. No veo por qué eso es malo. Y él es subsecretario como cualquier otro. No debería haber alguna crítica puntual. Hicieron el corte en ministros para no seguir teniendo que deshacerse de gente valiosa", lo defienden.

Mientras, Quirno padre hoy es uno de los candidatos para ascender a secretario de Servicios Financieros para reemplazar al nuevo titular de la AFIP, Leandro 0800 Cuccioli (le dicen 0800 por su ejecutividad para resolver los temas). Pero a Toto Caputo no le gustó que Mario Quintana se lo haya sacado, ya que hoy admite que no tiene reemplazante. El mismo Cuccioli cuando le preguntan sobre quién será su sucesor, reconoce: "No tenemos reemplazo".