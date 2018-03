Se recalienta el dólar: el Central evalúa subir las tasas y bajar más la emisión

El recalentamiento del dólar, que el viernes ya rozó los $ 15, está dejando poco espacio para que el Banco Central (BCRA) en su esfuerzo por bajar la inflación retirando pesos del mercado, siga bajando las tasas un cuarto de punto como lo viene haciendo en las últimas licitaciones. Se estima que tendrán que volver a subirlas para que los inversores no se vayan al dólar y para poder seguir retirando pesos del mercado, según explicaron fuentes oficiales. En tanto, la emisión de Lebac será intensa este año, entonces, porque se prevé bajar el ritmo de emisión monetaria al 20% y 25% este año, que incluya transferencias al Tesoro cercanas al mismo nivel nominal que el año pasado, unos $ 160.000 millones.

El tipo de cambio que tras el primer mes del levantamiento del cepo cambiario parecía retrasado, se va recalentando a medida que el Central avala a las empresas giro de utilidades al exterior atrasados cada vez en mayor importe.

Desde el 20 de enero que todos los días sube un escalón y la entidad monetaria no está interviniendo en el mercado de cambios para regular su precio, debido a la convicción de su presidente, Federico Sturzenegger, de que dejar flotar el dólar es la única manera de que las depreciaciones no se trasladen a precios.

Al no intervenir en el mercado de cambios, el instrumento de las tasas de interés es el que puede regular las expectativas. Es una discusión que se da internamente en el Central, ya que las tasas bajistas aún le permiten contraer la base monetaria.

"Las tasas de largo todavía están altas y las vamos a ir bajando. Pero la forma de mostrar eso al mercado es pagando más por las de corto. Hoy bajan todas en paralelo", dijeron. Hoy la curva de tasas de las letras está invertida, porque la entidad monetaria quiere dar la señal que quieren que las tasas bajen, y el mercado demanda la mayor cantidad a 35 días.

"Con lo que está pasando con el dólar ahora, y lo que está pasando en el mundo, tal vez las tasas deberían dejar de bajar, pero al venir bajando hace tantas semanas, todas las ofertas que llegan son bajas y hay que darle señales al mercado si se quiere que suban", agregaron.

Se estima que esa suba de tasas será aún más necesaria cuando el BCRA tenga que renovar los vencimientos de las letras que está emitiendo, la mitad a un mes de plazo, y seguir esterilizando.

"La remisión de utilidades de las empresas al exterior irá disminuyendo hacia abril y los exportadores, que ya comenzaron a aparecer con este tipo de cambio, van a liquidar más en mayo. Si a esto se suma el acuerdo con los holdouts, lo que ahora marcó una suba del dólar, irá hacia una baja", explicaron.

El problema que tiene el gobierno es antes de que se liquide la soja y el dólar baje, deberá lidiar con la discusión salarial.

"Ahora estamos sacando el excedente real de pesos, pero eso también tendrá un límite. Con el dólar subiendo, habrá poco margen para contraer, y ahí se va a empezar a dar el debate de subir un poquito las tasas, no sé si la semana que viene o la otra, pero en algún momento se va a empezar a dar el debate".

Las autoridades actuales están tratando de retirar el excedente de pesos que emitió la administración anterior. Pero a medida que avance el año, tendrá que transferir pesos al Tesoro y pagar intereses.

"Estamos trabajando con una pauta de emisión monetaria de 20% a 25%. Creemos que es muy osado cuando el año pasado superó el 40%", explicaron.

Esa emisión incluirá el pago de intereses de las Lebac y el financiamiento al Tesoro, que también depende del arreglo con los holdouts y su posibilidad de emitir deuda.

"La intención es que este año el BCRA le gire algo menos de lo que envió al Tesoro el año pasado nominalmente, $ 160 millones. Y a largo plazo, que el Tesoro comience a devolver, si hay acuerdo con los holdouts", afirmaron.