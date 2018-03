Se podrá abrir cuenta online en la Bolsa en 90 segundos: prevén que se dupliquen

"Los brokers online vamos a aumentar un 100% las aperturas. Esta es la medida más importante desde el lado de los inversores para tener un mercado federal, ya que en 90 segundos vas a poder abrir tu cuenta", se entusiasma Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers (BMB), en alusión a que a partir de hoy la CNV y la UIF autorizarán a abrir cuentas en forma online. Incluso los bancos quieren subirse a este tren para dar más servicios de cross-selling a sus clientes.

"A nosotros, que abrimos 400 cuentas por mes, se nos caen el 65% de las aperturas que se comienzan a hacer por la página porque el cliente tiene que enviar la cuenta firmada por correo. Fuera del costo que tiene el envío, ni saben cómo hacer el trámite: un millenial nunca fue al correo. Aparte, a veces llegan sobres con documentación de distintas provincias para abrir cuentas que pagan más de correo que lo que dejan de comisión en el broker", advierte Marra.

Para la apertura remota, usarán un sistema basado en la usabilidad, que no pida datos de forma redundantes, utilizando experiencias de otros países. Se va a comprobar identidad con fotos y videos.

En un principio, en BMB lo tienen desarrollado con foto de la persona con el DNI en la mano, pero ahora están analizando la circular y ajustando el desarrollo que tienen preparado hace tiempo. Así, se podrán enfocar en poner recursos en mejorar la atención al cliente y no en algo tan anticuado como la administración de papeles.

Según estimaciones del sector, el año pasado se abrieron alrededor de 15.000 cuentas en los brokers online y este año pueden llegar a 30.000 entre todos.

Itaú va por InvertirOnline

"InvertirOnline abre un promedio de 600 cuentas mensuales, sin dudas el broker que más cuentas tiene en Argentina", se agranda Facundo Garretón, accionista mayoritario, aunque hace dos años retirado (apenas le dedica dos horas al mes) para ser diputado nacional por Cambiemos en Tucumán. Hoy, Garretón se encuentra en un NDA (non-disclosure agreement, por sus siglas en inglés, que quiere decir un acuerdo de confidencialidad) por la venta de su empresa, por lo que no puede hacer comentarios al respecto. De todas formas, se sabe que se viene una fusión de brokers online con bancos: Itau, XP Investimentos y tres grupos financieros locales son los interesados en comprarle la compañía, operación que se estima se hará antes de fin de año.

En IOL se jactan de ser el líder de Argentina en cantidad de transacciones (no en monto, donde lidera Allaria), en ser los que más clientes minoristas tienen y en dominar el negocio online. Itau picó en punta en su momento con buena oferta, XP que es socio en Brasil, quiere tener control y hay diferencia entre ellos. De los locales, uno de ellos está bastante avanzando. El valor de la empresa depende: Argentina podría rondar los $ 1000 millones, pero si incluye también las operaciones internacionales es otro valor, ya que IOL tiene parte de Bulltick.

BYMA, en tour de compras

La otra novedad fue que BYMA compró una acción más del Matba en u$s 100.000, por lo que ya suman 26 entre las que tienen junto con Caja de Valores, que es parte del holding bymístico, por lo que ya son el mayor accionista, con el 6,5% del total. BYMA se opone a que Matba se una con Rofex, porque argumentan que no se sabe cuánto vale, ya que no tiene cotización en oferta pública y tiene juicios pendientes por el repricing en los contratos de dólar futuro, que temen pueda ser una contingencia en caso de que a Cristina Kirchner la procesen por esa causa. De todas formas, Marcos Hermansson, presidente de Matba, aseguró a este diario que siguen con el proceso de fusión con Rofex: "BYMA podrá estar de acuerdo o no.

Esto se inició hace ya tiempo, no lo inventamos ayer, por lo que es nuestra obligación continuar con este trabajo que será en definitiva el que aporte información real y completa a los accionistas, y ellos en definitiva serán los que determinen. Sino, es como que se inicia algo, y ante cualquier óbice, paramos y damos marcha atrás o nos dirigimos en sentido contrario, y no creo que deba ser así. En el directorio anterior se había iniciado este proceso: mal podríamos hoy parar las rotativas porque se esté jugando el partido de la compra de acciones. Son dos cuestiones que van por caminos separados". Según pudo saber El Cronista, contratarán a una de las grandes consultoras para que valúe a Matba y Rofex.