Se importó por u$s 5800 millones y los importadores accedieron a divisas por u$s 7500 millones en el bimestre abril mayo según el Banco Central, por lo cual se pagaron importaciones por 30% más del volumen importado.

“Ese comportamiento fue disruptivo respecto del historial de acceso al mercado de cambios. Históricamente, hay una correlación entre el volumen de importaciones y el acceso al mercado. Incluso, por las prácticas comerciales habituales, hay menores pagos que volumen de importación, constituyendo la diferencia las obligaciones comerciales normales”, denuncian en el BCRA.

Agregan que en este bimestre hubo cancelación de obligaciones y anticipo de pagos de importaciones que no hacen a las prácticas comerciales habituales.

De ahí que la circular A7030 establece las condiciones de acceso al mercado para normalizar esa situación disruptiva: “No hay impedimento para importar ni alteración en el régimen de importaciones del país. Están las divisas disponibles para el normal funcionamiento de la actividad productiva. No está en el espíritu de la norma alterar el volumen de importaciones, sino establecer un sendero de pagos acorde con las buenas prácticas comerciales”, aclaran en el Central.

De todos formas, se comprometen a estudiar perfeccionamientos de la norma si en el transcurso de las operaciones el sector productivo detecta inconvenientes que no responden al propósito.

Consultado al respecto Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, admitió que “puede haber algo de lo que dice el Central, porque evidentemente cuando tenés una brecha tan grande entre el comercial y el negro, todo el mundo olfatea una devaluación. No hay que hacer un curso en Harvard, ya que se huele en el ambiente, y la única manera de proteger tu capital es con mercadería, porque a los pesos te los come la inflación”.

Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, advierte que la aclaración del BCRA "es en respuesta a las reuniones que hubo con los representantes pymes del agro y al compromiso que acaba de tomar Alberto Fernández con los empresarios que lo visitaron. Es importante no perjudicar a las pymes, porque hubo mucha inquietud en los sectores vinculados a la producción, al campo y a la industria, ya que el 84% de lo que se importa son partes y piezas, bienes intermedios, bienes de capital, insumos para la industria, el agro y la infraestructura de los servicios públicos y privados. Tenemos una matriz importadora claramente productiva que no puede ser afectada, por lo que esperamos una rápida adaptación y funcionamiento del acceso al MULC por parte de los bancos privados y públicos”.