Se negocian contratos de dólar futuro récord: $ 40 para julio 2019

Una de las formas de saber cuánto puede llegar a este el dólar en los próximos meses es mirar la tabla de los contratos de dólar futuro de Rofex, que marcan un récord de $ 40,01 para fin de julio del año que viene. Para septiembre se negocian contratos a $ 31,45, para octubre a $ 32,44, para noviembre a $ 33,34 y para diciembre a $ 34,20.

Para el año que viene los contratos negociados marcan una divisa de $ 35,10 para enero, $ 35,90 para febrero, $ 36,80 para marzo, $ 37,80 para abril, $ 38,57 para mayo y $ 39,36 para junio. "Lógicamente, a mayor volatilidad de la divisa, más necesidad de cobertura de la economía real, lo que provoca un mayor volumen", precisa Andrés Ponte, presidente de Rofex, donde ayer se operaron u$s 1180 millones. En lo que va de agosto, la de ayer fue la rueda con mayor volumen, ya que la semana pasada venía operando en promedio u$s 550 millones diarios, aunque el récord fue el 28 de junio pasado, con u$s 2600 millones.

Los futuros de dólar en Rofex son contratos por diferencias. Es decir, no hay entrega física de dólares sino que al vencimiento del contrato el mismo se liquida por diferencias entre el precio original al cual se ingresó (compra o venta) y el tipo de cambio mayorista publicado por el BCRA para el día de vencimiento del contrato (es la Comunicación A 3500, no cualquier tipo de cambio).

Cada contrato equivale a u$s 1000. Por lo tanto, si se compra un contrato a mayo a $ 37,80 y se lo mantiene hasta el vencimiento y el tipo de cambio Comunicación A 3500 finaliza el mes en $ 38,80 se gana $ 1000 ($ 1 por cada dólar). Si finaliza en $ 36,80, se pierde $ 1000. En tanto, el margen requerido por la cámara compensadora (Argentina Clearing) es $ 3000 para la primera posición y después un poco más para los siguientes vencimientos: para mayo 2019 es de $ 3555. Se puede cubrir el margen con distintos activos aceptados en garantía por la cámara compensadora, como fondos comunes de inversión, Lebac, acciones y bonos con su respectivo aforo.

El interés abierto para cada mes son los contratos que están concertados y pendientes de cancelación. Marcelo Comisso, gerente de Investigación y Desarrollo de Mercado de Rofex, explica que un futuro se puede cancelar en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento mediante la operación contraria a la inicial (si se abre posición como comprador, para cancelar hay que vender). Si se mantiene el contrato hasta el día de vencimiento de la posición, se cancela por diferencia de precios contra el Dólar BCRA 3500. "Todo lo que suba o baje hasta el vencimiento te obliga a poner o te da el derecho de cobrar las diferencias de días que ganes o pierdas", concluye Ponte.