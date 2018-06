Se fueron u$s 12.300 millones de los mercados emergentes en mayo

La fuerte corriente vendedora que afectó a los mercados emergentes en mayo supuso la salida de u$s 12.300 millones de dólares que los inversores extranjeros habían colocado en bonos y acciones, según cifras publicadas el martes por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por su sigla en inglés).

La salida de esos fondos se dividió en partes iguales entre deuda y acciones. A nivel regional, el mayor efecto se sintió en Asia, con salidas de u$s 8000 millones, y en África y Medio Oriente, de donde se fueron u$s 4700 millones, según el reporte. La caída de la confianza está afectando a una mayor cantidad de países emergentes. Los flujos de cartera en lo que va del año siguen siendo positivos en unos u$s 46.000 millones, pero representan una fuerte desaceleración respecto de los u$s 134.000 millones del mismo período de 2017.

"No hay un único factor de explicación para las salidas de activos de mercados emergentes", dijeron los analistas del IIF en su informe. En cambio, afirmaron: "Parece que hay una combinación de factores: tensiones locales como las presiones de financiamiento en Argentina y Turquía o la huelga de camioneros en Brasil, nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos y medidas de represalia, y la incertidumbre política en Italia y España".

Por otra parte, con los datos inversión de capital en propiedades, fábricas y otros activos (que se obtienen con retraso) el IIF calculó que los flujos de capital netos hacia mercados emergentes llegarán a u$s 32.000 millones en abril, muy por encima de las entradas promedio de u$s 7000 millones mensuales en 2017. Según estimaron, los ingresos netos de capital fueron de u$s 110.000 millones en el primer cuatrimestre de 2018, frente a los u$s 37.000 millones en igual período del año pasado. Según el reporte, los flujos a Brasil fueron neutros, mientras que para Argentina e India fueron negativos por primera vez desde mayo de 2017 y febrero de 2016, respectivamente.

Asimismo, el IIF calculó que una apreciación ponderada de un 10% del dólar estadounidense recortaría los ingresos netos anuales de capital a los mercados emergentes en unos u$s 95.000 millones. "Mucho dependerá de cómo evolucione el panorama del comercio mundial", dijeron los analistas del IIF.