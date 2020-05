Se estima que el BCRA tiene vendidos al menos u$s 2400 millones en futuros de Rofex

En un esfuerzo excepcional para controlar el tipo de cambio, el BCRA lleva vendidos cerca de u$s 2700 millones en futuros de dólar , apuesta que se suma a los casi u$s 1000 millones de reservas que invirtió en la faena en el último mes.

Hasta la semana pasada se sabía que el Central tenía vendidos u$s 2400 millones en dólar futuro y que durante esta el interés abierto en los futuros creció fuertemente, siendo el BCRA el único (o prácticamente el único) participante en el mercado del lado vendedor.

En la última semana se observa que el interés abierto en los contratos de futuro de dólar crece en aproximadamente u$s 130 millones por día.

Si bien no hay información pública fehaciente sobre cuánto corresponde al BCRA y cuánto es posición de privados que venden futuros de dólar para armar estrategias con pesos, los comentarios de las mesas de dinero indican que la venta de privados es prácticamente nula.

No hay demasiados jugadores apostando a la baja en Rofex dada la ampliación de la brecha cambiaria potenciada por el actual contexto de incertidumbre con la deuda y por la gigantesca emisión de pesos y el colapso de las tasas de interés en pesos recientemente.

Sin emMateo Reschini, head de research de LBO afirma que en las últimas ruedas se observaron aumentos en la operatoria de los futuros de dólar en Rofex.

“Desde el lunes pasado a anteayer el interés abierto agregado de todas las posiciones creció un 33% y desde principios de año a la misma fecha casi que se triplican los valores (+260%)", detalló.

"En lo que corresponde a velocidad, vemos que el ritmo de crecimiento no dista mucho del que veíamos en los momentos más turbulentos del 2015 y que el mercado ya conoce las estrategias de juego para estas situaciones donde se especula contra el tipo de cambio oficial", advirtió.

Esto es un aumento de la compra especulativa del dólar oficial a través de los canales que los inversores tienen disponibles y en el interés abierto ya se empezó a notar”, explicó Reschini en un informe enviado a sus clientes.

Arsenal

El BCRA busca controlar el tipo de cambio con distintos métodos ya sea regulatorio u operativo. Antee la falta de ingresos de divisas y con una demanda constante, el BCRA se encuentra vendiendo dólares en el mercado para poder abastecer a la demanda.

En el último mes el BCRA vendió cerca de u$s 1000 millones y perdió reservas por más de u$s 620 millones. A la vez, en un contexto en el que no esta resuelto el tema de la deuda , hacen que la mirada continúe estando centrada en el tamaño de las reservas netas. Estas cayeron a u$s 10.300 millones desde los u$s 14.000 millones de finales de 2019.

A la venta de dólares en el mercado, el BCRA también despliega el mercado de futuros: a mediados de abril comenzó a tener una mayor participación en dicho mercado, haciendo que el interés abierto en Rofex crezca fuertemente. Según datos recopilados por El Cronista, a finales de marzo y según datos oficiales, el BCRA tenía una posición vendida de u$s 942 millones.

En consultora local explican que en ese momento el interés abierto en Rofex era u$s 1800 millones, de modo que el BCRA explicaba el 52% de ese stock. En la semana pasada, el interés abierto era de u$s 2385 millones y se estima que la participación del BCRA creció significativamente.

Por esto es que se cree que el BCRA tiene una posición vendida de entre u$s 2400 millones a u$s 2700 millones en futuros de Rofex, lo que implica un numero realmente elevado.

En cualquier caso, ese valor sigue siendo sustancialmente menor al registrado en el pico de la era de la gestión de Luis Caputo al mando del BCRA cuando llego a tener casi u$s 6000 millones de venta de futuro de dólares o la de Vanoli en 2015 cuando toco un pico de más de u$s 4000 millones.

¿Porque se demanda futuro de dólar?

Las presiones sobre el tipo de cambio oficial son cada vez mayores. Desde el mercado comienzan a especular con que la brecha cambiaria por las nubes podría verse corregida mediante un salto discreto del tipo de cambio oficial, lo que implicaría una devaluación propiamente dicha.

El deterioro de las cuentas del BCRA generan mayor presión para que esto ocurra y analistas comienzan a ver al futuro de dólar (que sigue al dólar oficial) como un instrumento para cubrirse ante tal posible escenario.

Juan José Vázquez, head de research de Cohen explicó en un informe enviado a sus clientes que, dadas las circunstancias que atraviesa la economía local se acrecientan los riesgos de un desplazamiento de tipo de cambio nominal (TCN) más allá de los resultados que se obtengan en la negociación de la deuda.

“La pérdida de reservas que se viene registrando en forma diaria en el MULC en épocas donde estacionalmente el BCRA es comprador de divisas, llevó a que varios inversores decidan cubrirse con futuros de dólar aumentando el interés abierto de los futuros de Rofex la semana pasada a u$s 572 millones", confirmó.

Agregó que "esto se da considerando que el desplazamiento del TCN (3,16% en el último mes) no difiere sustancialmente de tasa implícita de los futuros ya que está contenida gracias a las continuas ventas de posiciones por parte del BCRA".

Anticipándose a este escenario, se observó que en las última semana hubo un incremento del 28% en las posiciones abiertas de los futuros de dólar en Rofex con los vencimientos a octubre y diciembre entre los vencimientos con mayor volumen.

Finalmente, Reschini agregó que “las expectativas de devaluación del tipo de cambio oficial y las ansias de estar posicionados ante el evento parece cada vez mas ser una constante en los inversores, recordándonos años anteriores de controles de capitales”, cerró el analista de LBO.