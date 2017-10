Se esperan emisiones de deuda por u$s 9000 millones sólo hasta marzo de 2018

Después del domingo, cuando se conozca el resultado de las legislativas, volverá a ponerse en marcha el cronograma de emisiones internacionales, tanto públicas como corporativas. En total, se calcula que entre los últimos meses del año y el primer trimestre de 2018, se colocarían en el mercado de capitales global unos u$s 9000 millones.

Desde el punto de vista corporativo, las elecciones primarias pusieron un compás de espera; y tras las PASO, sólo una empresa argentina salió al mercado de capitales en el exterior. Se trató de Adecoagro, una firma dedicada a la agricultura, producción de azúcar, etanol y energía que emitió un bono a 10 años por un monto aproximado de u$s 500 millones.

En tanto, sólo una provincia finalmente salió al mercado en el período entre ambos comicios: Jujuy, con un bono verde por u$s 210 millones.

Para Sebastián Maril, analista de Research For Traders, el mercado de acciones le robó el los últimos dos meses protagonismo al de deuda. "Se acumularon bonos corporativos de empresas confirmadas o rumoreadas, que por una cosa o por otra no terminaron saliendo al mercado. Al mismo tiempo, sí hubo empresas argentinas que emitieron equity. Ahora, veremos que algunas esperarán, otras optarán por emitir bonos, otras acciones y algunas ambas cosas".

Desde el punto de vista de la deuda pública, se espera que antes de fin de mes, el Gobierno realice una nueva emisión de un bono por u$s 2000 millones. Además, hay otras colocaciones provinciales pendientes por otros u$s 2100 millones aunque pueden terminar de concretarse en los primeros meses de 2018.

"Mientras en 2016, la deuda de las empresas en el mercado internacional fue de u$s 4400 millones, este año sería de u$s 5700 millones y en 2018 de u$s 6000 millones. Hay mucha necesidad de las empresas de seguir emitiendo para seguir financiando sus proyectos", dijo Maril.

De hecho, según cálculos de Research for Traders, se emitirían casi u$s 2500 millones de firmas provenientes de los sectores de electricidad, gas y petróleo. "En lo inmediato, está confirmada la reapertura de un bono de Albanesi, que el año pasado emitió deuda por u$s 200 millones, y ahora colocará otros u$s 100 millones más", agregó.

Este año tuvo mucho dinamismo el sector financiero en el mercado de deuda y de equity, ya que las entidades locales buscaron fondear la expansión del crédito. En los próximos meses, los bancos colocarían deuda por otros u$s 400 millones.