Se duplicó el costo del cable: cobran 4% por mandar dólares al exterior

Se duplicó el costo del cable". El mesadinerista habla en la jerga del ambiente, ya que cable significa mandar dólares al exterior por vía informal. Mientras en enero se cobraba el 2%, ahora se cobra 4% por el envío de billetes a cuentas en China y 3,5% a Estados Unidos. Es más, hasta se paga el 1% a quien traiga billetes al país, siempre que la suma sea a partir de los u$s 50.000. En ese caso, la persona recibe u$s 50.500.

"El principal destino siempre es China, ya que va la parte negra que se le paga a proveedores por importación blue. Además, hay ciudadanos chinos que mandan ahorro a sus familiares", revela un conocedor del cable.

Con Estados Unidos es entrada y salida: se le gira a su cuenta de Estados Unidos al que entrega el vivo (cash) en Argentina, y mayormente gira también desde Estados Unidos al que necesita plata en Argentina.

Son muchos los que tienen activos no declarados en el exterior. Algunos, que los tenían previos al blanqueo y que decidieron no adherirse, mientras otros que sí lo hicieron, pero decidieron no declarar los incrementos patrimoniales "en negro" que generaron a partir de la famosa fecha de preexistencia del blanqueo. Un tercer grupo lo conforman los denominados "desprolijos", que son quienes blanquearon parcialmente y corren el riesgo de que se les caiga el blanqueo, en caso de que se les detecte activos "preexistentes" a la fecha de corte del 22 de julio de 2016. Cualquiera sea el grupo, a todos se les está haciendo cada vez más difícil tanto el acceso como el movimiento de los fondos no declarados.

De acuerdo a Mariano Sardáns, CEO de FDI, "los bancos del exterior de primer nivel están más preocupados por recibir multas de los gobiernos centrales que por perder un cliente, cualquiera sea su importancia. A estos se les pide toda la documentación respaldatoria por los ingresos y egresos de fondos a sus cuentas. Los bancos de segundo nivel, que usan a los anteriores como corresponsales, o sea como ductos para poder realizar las transferencias internacionales de sus clientes, son a su vez más exigentes en requerir documentación, porque temen perder a estos proveedores vitales, en caso de que una auditoría sorpresa de los mismos los encuentre flojos de papeles".

"Muchos empresarios que hacen negocios con el mundo entendieron que la clave pasa por realizar una buena planificación fiscal internacional y no por manejarse en negro. Esto último distrae al empresario de lo que debiese ser su foco y hasta su obsesión: ser más competitivo y ganar nuevos mercados", agrega Sardáns.

En el ambiente describen que, por la incertidumbre electoral, se paró todo: hay muchos comercios que venden dólares en el blue para poder pagar sueldos y proveedores ('para cubrir los muertos', le dicen en la jerga), porque con el negocio están perdiendo plata, pero no cierran porque las indemnizaciones son muy caras, entonces esperan a que en algún momento mejore la situación. "Pero la situación de todos mis clientes se fue a pique", confiesa un cuevero, mientras muestra otro cheque que le vino rebotado, algo que se ha hecho más común.

Ante este panorama cambió el escenario para las mesas, que ahora se dedican a un nuevo rubro: la gestión de cobros. Así se llama la nueva operatoria de la que viven muchas cuevas que se dedicaban casi en exclusividad al negocio del dólar blue. Empresas que tienen cheques al día para depositar se los cambian por cash porque no quieren bancarizar por temor a AFIP, entonces pagan una comisión de entre 2,5 y 3,5% por tener el efectivo, ya que hoy más que nunca 'cash is king'. Descontar cheques prácticamente se dejó de hacer, porque las tasas volaron. Pero sí se hace el 'escolazo', como denominan en la jerga al mercado de dólar futuro en el blue. Sólo se hacen operaciones a fin de mes, ya que se trabaja mes a mes y es todo de palabra entre un mesadinerista y otro, sin garantía de por medio.