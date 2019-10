Se disparó el blue, pero el Central y el Nación vendieron para contener al oficial

El Banco Central (BCRA) salió a vender desde la primera media hora de operaciones para ponerle un tope al precio del dólar. A ello se sumó la ayuda del Banco Nación con oferta de divisas para contener la demanda del mercado.

Si bien la estrategia que mostró el BCRA desde hace algunos días frena el precio del billete, no lo detiene. La nota de color de la rueda la dio el dólar blue que se disparó $ 3 y quedó en los $ 67,50.

De esta forma, la brecha entre el paralelo y el oficial se elevó hasta el 11,8%, su mayor nivel desde diciembre de 2015.

El dólar mayorista cerró a $ 58,31 en el MULC, 3 centavos por debajo del cierre previo.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central colocó el precio del billete en los $ 60,58, 4 centavos arriba. En tanto, quedó sin cambios a $ 58,50 en las pantallas del Banco Nación.

Operadores consultados por El Cronista, destacaron que hoy pagaban renta los bonos en pesos TO26 y TO23 por una suma de u$s 210 millones de dolares, equivalentes en pesos. A ello se sumó que el martes venció en el bono de la Provincia de Buenos Aires PBA25 por su equivalente a u$s 65 millones.

"No hay mercado para ese vencimiento igual", analizó Mauro Mazza de Bullmarket Borkers y señaló que al nerviosismo dolarizador de la previa electoral se sumó que ayer "circularon rumores de propuestas de borradores que tiene el kirchnerismo y eso sumo miedo afectando las paridades".

En sintonía, Gustavo Quintana de PR Cambios coincidió en que no hay mercado para tal demanda y planteó que eso "puede empujar el ccl y contagiar al resto de los mercados".

A ello sumó "que no hay oferta en el blue", lo que genera un "conjunto de factores que desemboca en un fenómeno multicausal".

El analista financiero Christian Buteler remarcó también que en el mercado paralelo "no hay vendedores, entonces si bien el volumen no es grande se dispara el precio al tener una demanda de 10/2, u$s 10 por cada u$s 2 que te venden".

En los últimos días, la entidad que dirige Guido Sanlderis interviene a lo largo de toda la rueda con entre u$s 100 y u$s 150 millones diarios para que el valor de la divisa no se dispare a poco más de una semana de las elecciones.

El dólar MEP se colocaba a las 13.30 en los $ 68,32 (+2,2%), mientras que el CCL se movía en los $ 69,52 (+1,17%).

La tasa promedio total de Leliq del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 68.002%, con lo que marca un freno en la baja por tercer rueda consecutiva. El monto total adjudicado fue de $ 195.477 millones, en un día con vencimientos por $ 211.408 millones, lo que representa una expansión de $ 15.890 millones.