Se dispararon acciones de concesionarias tras un cambio en las tarifas de los peajes

En otra jornada volátil, los papeles de Grupo Concesionario del Oeste volaron 11,27 por ciento, y lideraron las subas dentro del Merval, que sumó su segunda alza consecutiva al ganar 1,39%, hasta situarse en las 34.064,34 unidades.

El salto de las acciones de Grupo Concesionario del Oeste se debe al aumento de los peajes tras establecer una nueva franja de horas pico en la autopista Ricchieri.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registraron Comercial del Plata (+7,72%), y Central Costanera (+6,11%).

“Hoy vimos mayor volatilidad que en las jornadas anterior, donde el factor predominante fue la selectividad”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

“El volumen volvió a ser la noticia relevante ya que cerró en $ 1.263 millones y de esta manera se mantiene en los niveles que se viene operando en la semana”, añadió.

El Merval acumula en el año una ganancia del 13,30% y la renta variable ya acumula varias ruedas seguidas operando con un volumen superior a los $ 1.000 millones.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Los bonos en dólares finalizaron en su mayoría con subas, más allá de la suba del bono del tesoro de 10 años que cerró en 2,6%”, detalló Trella.

Según el asesor, “entre los bonos en pesos más CER se vio la misma tónica con subas en la mayoría de los plazos, destacándose el Bogar 2018 (NF18) con una suba del 3,35%”.

“Los cupones del PBI fueron la excepción ya que finalizaron en baja. El Cupón del PBI en dólares ley argentina (TVPA) cayó 3,03%”, apuntó.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de Telecom Argentina ganaron 2,42%, a 39,52 dólares cada uno y lideraron las alzas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de Edenor (1,69%, u$s 58,22), Irsa Inversiones y Representaciones (1,61%, u$s 29,03), y Galicia (1,31%, u$s 73,11).