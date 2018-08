Se disparan los seguros contra default de bonos argentinos

El pánico dentro del cual se encuentran operando los inversores a nivel global está empujando a la baja a los bonos emergentes. Las dudas sobre la crisis en Turquía arrastra al resto de los mercado y en ese sentido, Argentina no puede escapar a la turbulencia.

Los inversores se encuentran desarmando posiciones de bonos emergentes en general y de Argentina en particular para disminuir al máximo posible los riesgos emergentes dentro de las carteras de los fondos y bancos de inversión internacional. “Se acabó la luna de miel de emergentes” sostiene una fuente de un banco de inversión internacional y que resalta que los inversores tanto privados como institucionales se encuentra en modo de estrés y pánico ya que no ven la forma en que se pueda resolver en conflicto con Turquía y temen arrastre a otras economías vulnerables. “En este caso, el efecto Trump potencia la debilidad de Turquía y lejos de traer tranquilidad, el presidente americano fogonea la mala relación y le impone mayores restricciones comerciales”.

Yendo a nivel local se observa un importante rally en los seguros contra Default Argentino que ha experimentado un avance mayúsculo en las últimas 48 horas. Los Credit Default Swaps (CDS), o seguros contra default pasaron de niveles cercanos a 500 puntos hasta los actuales 676 puntos en tan solo 72 horas.

Dicho rally del CDS esta íntimamente relacionado con la debilidad que se encuentran transitando los bonos argentinos que en un mes han visto un ajuste brutal, llevando a las tasas a que se desplacen hacia arriba en 180 puntos en promedio en un mes. La curva no solo se ha desplazado hacia arriba sino que además ha mostrado un aplanamiento considerable, perdiendo tendencia y mostrando riesgos para la renta fija argentina.

Leonardo Chialva, Director de Delphos Investment señala que está complicado el escenario local e internacional para la deuda argentina. “Los bonos están operando en un nivel en el cual los fondos de deuda internacional de High Yield (bonos basura) comienzan a ver a la renta fija local como atractivo Niveles de 12% son valores que demandan los fondos de bonos basura y a estos precios, los activos locales no están regalados pero si están baratos”.

Mirando hacia adelante, Chialva entiende que se puede especular con una recuperación siempre y cuando el contexto macro y financiero se reacomoden. Además aclara que hay una presión vendedora muy fuerte de bancas privadas y a nivel operativo, Chialva agrega “hoy por hoy esperaría un poco antes de ingresar comprado y recién lo haría luego de ver una normalización se las condiciones para empezar a comprar. Creo que no vamos a volver a rendir 6% pero si podemos rendir en un rango de entre 12% y 8%. No hay que dejar de resaltar que hay un escenario de estrés de la deuda sobre su capacidad de pago y que creo que no es la más probable pero hay que tenerle respeto”.

Operadores de una mesa de renta fija de un banco local señalan preocupación sobre la renta fija argentina aunque a la vez agregan que este escenario de baja de los bonos ha llevado a ventas masivas de títulos argentinos y si bien muchos fondos siguen muy comprados en bonos, se ha limpiado bastante la posición técnica en renta fija local. “Hemos visto ventas masivas que han empujado a una excesiva disminución de la exposición a renta fija emergente y Argentina puntualmente. El mercado se esta limpiando y pronto podríamos estar viendo una recuperación. Es muy prematuro pero al menos las ventas masivas deberían disminuir”, cierra el trader de la mesa de bonos.