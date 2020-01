Se disparan el oro y el petróleo tras el ataque de Irán a Estados Unidos

El precio del barril de petróleo se incrementó casi 3,5% y el del oro subió un 2% en los mercados internacionales luego del cierre, minutos después de que Irán disparara contra fuerzas estadounidenses en Irak.

Así, el precio del barril de petróleo WTI saltó u$s 2,18 a u$s 64,87, un incremento de 3,48%, en tanto que el oro se valorizó un 2%, a u$s 1603, luego de una jornada en la que ya se situaba en máximos históricos.

El ataque iraní se dio horas después del funeral de Qassad Suleimani, comandante iraní cuyo asesinato en un ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos aumentó el temor a una guerra en la región.

La muerte de Suleimani también se vio acompañada de una suba fuerte de activos adversos al riesgo: el petróleo había subido 3% y el oro, más de 1,5% en la hora inmediatamente posterior al ataque.