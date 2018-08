Se dispara la tasa de Lebac y supera el 85% en el mercado secundario

Día frenético para los mercados financieros. El dólar otra vez protagonista generando un fuerte avance, con un rally del mayorista por encima del 18% en un solo día. Es una jornada en la cual un hay precio y sí una volatilidad desmedida en los instrumentos en pesos y en dólares.

En el medio, el BCRA decidió subir la tasa de interés al 60% buscando desalentar la demanda de dólares y atraer nuevamente al posicionamiento en pesos.

Producto de esta medida y, principalmente por la suba fuerte del dólar, la tasa de Lebac en el mercado secundario al plazo más corto se disparó al 86% a 20 días, subiendo más de 300 puntos básicos en estos últimos días y más de 400 puntos desde la licitación.

Para el analista financiero, Christian Buteler, actualmente se ven "precios de pánico en todos los activos argentinos". “El tipo de cambio, los bonos, las acciones así como las Lebac, todos estos activos tiene valores que no guardan relación. Es lógico que la tasa de Lebac se dispare si el BCRA sube la tasa al 60% y es lógico ver que la Lebac reciba su impacto”, sostiene Buteler.

Sobre la actualidad del mercado, el analista financiero advierte que no se le ve reacción al gobierno. “Más allá de lo que hizo el Banco Central, se necesitan gestos políticos. Decir que no va a haber cambios en el gabinete puede resultar un error. Se necesita algún gesto también en cuanto a lo económico y al tema del gasto. El gobierno debe salir a decir que va a hacer alguna fuerte reducción de déficit de forma inmediata, siendo la obra pública la primera candidata a ser atacada. El mercado está pidiendo a gritos medidas todos los días y el gobierno no se las está dando”.

Un arbitraje natural

Por su parte, Nery Persichini, Gerente de Inversiones de GMA Capital señala que las tasas arriba de 80% se dan por la suba de la tasa de interés del BCRA al 60% de Leliq y encajes más altos que terminan generando un efecto de arbitraje natural. “Sin embargo, mas importante aún, la suba de la tasa de la Lebac se da por todo el desarme de posiciones en pesos y búsqueda de posicionamiento en dólares. Por eso es que la Lebac está cayendo más que proporcionalmente, recodando momentos de principio de la corrida en mayo y junio”.

Un operador de un banco local sostiene que el rally del dólar y la suba de tasas son los condimentos necesarios para ver un desarme importante de activos en pesos. “También estamos viendo caídas generalizadas en activos en bonos que ajustan por Cer. El mercado está en modo pánico y los inversores continúan alejándose de activos en moneda local. Claramente no estamos en un nivel de tasa ni de tipo de cambio de equilibrio y al mercado le puede costar encontrar dicho equilibrio”

Además, la misma fuente agrega que los inversores han buscado quedarse en dólar MEP y buscando cauciones en moneda dura, la cual, la tasa se ha desplomado en las últimas semanas en línea con la escalada del dólar y desarme de activos en pesos. “El inversor busca la mayor cobertura posible en este contexto”.