Se desplomaron las acciones de Central Puerto y el Merval se hundió un 5,84%

Los papeles de Central Puerto se desplomaron 16,77 por ciento, a 35 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su segunda caída consecutiva al hundirse 5,84%, hasta situarse en las 32.617,94 unidades.

“La mala colocación de Central Puerto y Corporación América generó incertidumbre, y los inversores de afuera no convalidaron precios”, explicó Ramiro Marra, CSO de Bull Market Brokers, en diálogo con El Cronista.

Marra subrayó que "la semana terminó mal por la suscripción de Centra Puerto, debido a que el mercado estaba a la espera de esta toma".

"Muchos estaban esperando esta oportunidad de hoy para volver a entrar o posicionarse. A veces este tipo de bajas es sana para buscar un sendero alcista de más largo plazo. Lo que pasó hoy demostró que no toda noticia es una suba, que a veces hay ciertas circunstancias que hay que reconsiderar en el valor de una empresa", resaltó.

Con vistas a la próxima semana, el CSO de Bull Market Brokers deslizó que "seguramente va a haber un poco mas de volatilidad".

Por su parte, Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones agregó que "el mundo está bajando fuerte, con Estados Unidos en -0,7% por el aumento de la tasa de los bonos del tesoro americano".

"Hay mayor aversión al riesgo. Al mismo tiempo, cayó mal en Argentina que la colocación de CEPU (Central Puerto) en Wall Street se haga a un precio 20% más barato que lo que cotizaba ayer en el mercado local", coincidió Burzaco.

"Dió la sensación de que todo el mercado está muy sobrecomprado. Lo mismo pasó con los deals de CAPU (Caputo) y Colorín", añadió.

Según Burzaco, no es "normal" que durante dos jornadas consecutivas haya dos empresas que deban cotizar por debajo de su precio. Antes que CEPU, Eurnekian debió moverse hasta u$s 2 por debajo de su precio. "Habla un poco de que muchas validaciones están altas y que por más que estemos de moda los inversores de afuera no pagan cualquier precio", precisó.

"Lo lógico habría sido que la demanda ponga un precio por arriba", agregó el CSO de Bull Market Brokers.

Por otro lado, fuentes del mercado consignaron que la caída abrupta del Merval fue producto del malestar global en EE.UU. -con índices a la baja a raíz de malos datos empresariales y gubernamentales-, y por la suba de la tasa del tesoro a 10 años de ese país, situación que al mercado no le gusta para nada".

"En la Argentina, por otra parte, vimos a un Central Puerto demorado en su cotización en NYSE la cual, para que sea exitosa, le asignaron un precio menor al pactado con anterioridad. Como Central Puerto pondera con un porcentaje importante en el panel líder de la Bolsa local, su caída contagió e invitó a sus pares a una toma de ganancias y corrección importante para un solo día", agregó la fuente.

En un contexto de caídas generalizadas, dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las sufrieron Grupo Concesionario del Oeste (8,52%), TGN (8,44%), y Distribuidora de Gas Cuyana (8,23%).



El total negociado en acciones ascendió a 1.774.509.061 pesos, con un balance de 83 papeles en baja, 15 en alza, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, al AN18 ganó 0,58%, el AY24 subió 0,07%, el Descuento en dólares cayó 1,49%, el Descuento en pesos ascendió 0,12%, el Par en pesos restó 0,49%, y el PR13 creció 0,98%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) saltó 2,35% ($ 174), el TVPP (en pesos) perdió 3,96% ($ 8,74), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) retrocedió 2,23% ($ 175).

¿Qué pasó con los ADRs?

Con excepción de los papeles de Central Puerto, que saltaron 8,85%, a 17,96 dólares cada uno, el resto de las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la semana con tendencia negativa.

"La acción de Central Puerto a u$s 16,50 ya era atractiva. El tema de la queja fue que perjudicaron mucho al inversor local, porque acá valía 20% más por Bolsa. Al menos fue raro", agregó Martínez Burzaco.

En ese contexto, los papeles de Banco Francés se hundieron 7,64%, a 22,96 dólares cada uno, y encabezaron las pérdidas.

Los otros ajustas más importantes los registran los ADRs de Pampa Energía (-7,09%, u$s 64,58), Petrobras Argentina (-6,96%, u$s 12,97), e YPF (-5,06%, u$s 23,35).