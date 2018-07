Se desploma la volatilidad del dólar: es la más baja en un mes y medio

La volatilidad del tipo de cambio ha llegado a su menor nivel en un mes y medio y ha regresado a niveles previos a la corrida cambiaria. Desde el momento más crítico, el peso argentino acumula una apreciación del orden de 7%, generando un entorno de mayor tranquilidad de corto plazo. El contexto de mayor tranquilidad cambiaria resulta positivo para el mercado y los activos en moneda local. Gracias a ello, la volatilidad del dólar pasó de un pico de 56% a niveles inferiores al 10%. Acciones en pesos han rebotado y el Merval en dólares muestra una recuperación superior al 15%. Así gana nuevamente las inversiones en pesos y se castiga, al menos de corto plazo, al inversor que buscó dolarizarse en el peor momento de la corrida. De todos modos, para los especialistas del mercado, aun resulta prematuro pensar en que la crisis ya quedó de lado y mantienen la cautela de corto plazo. Sin embargo, resaltan, "ven tasas a la baja con un dólar tranquilo es algo positivo y que no se veía hace rato".

Nery Persichini, gerente de Inversiones de GMA Capital sostiene que efectivamente el tipo de cambio tiene la menor volatilidad en un mes y medio. “Si comparamos ese nivel previo también hay que poner en relieve que estábamos con un Banco Central que ofertaba u$s 5.000 millones en el mercado, quitándole volatilidad el dolar. Ahora bien, si omitimos esa etapa tenemos que remontarnos a mediado de abril, antes de que inicie la crisis y en esos momentos la volatilidad estaba en un menor nivel que la de ahora, permitiendo una mayor estabilidad en expectativas y evaluaciones de activos denominados en pesos especialmente”.

Haciendo un balance de las medidas del BCRA, Persichini agrega que “creo que el efecto de política monetaria contractiva mas orientada a agregados monetarios está funcionando. No solamente está mitigando el traspaso a precios por efecto de la devaluación, sino que también está alentando a inversores a desdolarizar portafolios y volver a mirar activos en pesos que venían muy castigados”.

Por otro lado, el gerente de inversiones de GMA entiende que esta estabilidad del tipo de cambio empezó a generar mejores condiciones y a levantar el nivel de expectativas. "Mirando las tasas implícitas de Rofex, hace dos semanas, las tasas a agosto estaban en 50% y hoy esta en 41% anual, mostrando una descompresión de expectativas de devaluación", advierte.

Respecto de la evolución de las variables bursátiles en las últimas semanas, Persichini coincide en que la evolución de las acciones desde junio, el Merval mejoro un 17% en dólares. El carry trade, desde la licitación, acumula un 4,8% en dólares. “Esto habla de que estamos en un contexto de corto plazo caracterizada por una recuperación de activos domésticos que permiten planificar de forma más distendida la coyuntura. Además, hay que sumarle que, a nivel internacional no ofreció grandes sorpresas en las ultimas semanas y eso permitió que el tipo de cambio se acomodara un poco mas”

El analista financiero Christian Buteler sostiene que lo primero que hay que hacer es destacar y, que es algo positivo y que no se veía hace mucho es que, en un mismo día tuvimos las tasas bajando y dólar tranquilo. "Es importante destacar que es algo positivo y hacía mucho que no veíamos estos movimientos. Aun así, creo que es prematuro pensar en que ya se terminó la crisis cambiaria. Hablar de si la calma vino para quedarse, resulta aventurado. Todos queremos eso, pero no me animaría para afirmarlo de esa manera", señala.

Por otro lado, Buteler agrega que "las tasas del 50% eran insostenibles y de emergencia y la realidad es que tampoco podíamos bajar de esos niveles. El hecho de que se este bajando es un buen dato, pero habrá que transitar esta crisis día a día y paso a paso".

Además, el analista resalta que la preocupación de fondo sigue estando que es la perdida de reservas y eso no cambio: "De acá a 30 días vencen u$s 2.700 millones y habrá que ver cuánto de eso se pierde realmente".