Se desató interna entre agentes de bolsa y el mercado por fallo en el sistema

"Hace dos semanas el Merval se mandó un super pufo", revelan en el sistema financiero, en referencia a que falló el sistema de computación y pocos pudieron comprar Letras a través de ellos.

Algunos quieren un resarcimiento económico, pero dicen que no se los quieren pagar. Argumentan que la operación implicó, para los que no recibieron nada, dejar el dinero congelado en el Mercado durante casi cuatro días.

"No te extrañe entonces que las Lebac y Nobac sólo se van a poder ofertar a través del MAE", aventuran las fuentes, quizás exagerando en demasía el asunto.

Desde el Mercado de Valores advierten que hubo gente que sí pudo hacer la transacción: "El tema fue que colapsó el sistema por la cantidad de ofertas que hubo. Los que tiran ese barro deben ser los clásicos dinosaurios antiguos. Hoy lo único que es buscado es la acción del Merval, es el único mercado que su llave vale, y mucho. El Rofex, después de lo que tuvo que hacer con los futuros, como mucho valdrá el 10% de lo que ellos pensaban que valía hasta octubre pasado. Obvio que siempre al más grande y exitoso le quieren pegar: eso es envidia".

Entre los agentes destacaban que hubo quienes licitaron Letes por más de $ 500 millones, y el Mercado le congeló la plata a sus clientes por cuatro días. El daño patrimonial para los que tuvieron congelado el dinero es incuestionable. Ahora si corresponde resarcimiento o no, es otra cuestión: "La carga se invierte y el Merval debería demostrar que el problema no fue por impericia. Pero un sistema no colapsa por la cantidad de órdenes, sino porque está mal diseñado o manejado. Es de rigor hacer ensayos antes de aplicar una nueva operatoria y consultar telefónicamente a los oferentes para ver cómo viene. El que algunos pudieran comprar Letes y otros no, sólo demuestra que, a pesar de no ser intencional, terminó habiendo discrecionalidad en la asignación de las títulos. Si quieren evitar suspicacias, que revelen qué agentes pudieron comprar, quiénes no y en qué montos", se enfurecen en en el sector.

En el Mercado piden que, en caso de que así fuera, se eleve al directorio, que será escuchado y compensado como el sistema lo decida: "El Merval está más sólido que nunca y con excelente relación hasta con las autoridades naciones actuales. Pero todo debe ser escuchado y analizado bien objetivamente, más si se trata de un accionista que sino no lo hace dando la cara frente a las autoridades del sistema, por algo será".