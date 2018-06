Se define venta de Prisma: Visa ofertó por 100% y HSBC financiará a Advent

Hace 25 años, cuando era consultor de Coopers & Lybrand (antes de que se convirtiera en Price), Diego Maffeo jamás hubiese imaginado que el sistema contable que le había vendido a Luis Schvimer, de Visa, aún se usaría hoy. De hecho, también le vendió el mismo sistema administrativo a Banelco, que años más tarde fue desechado por Schvimer, pero el de Visa todavía se usa en Prisma, aunque como reemplazante de Schvimer, Maffeo planea en algún momento cambiar el sistema que él mismo diseñó. También se imagina una inyección de capital en Prisma de las manos de quien sea el nuevo accionista para la expansión internacional, ya que si bien hoy la compañía se encuentra en varios países, su idea es consolidar el liderazgo en la región.

A su vez, en su hoja de ruta figura la idea de crecer más verticalmente, quizás comprando una compañía de software y otra de seguridad informática. De raíces tecnológicas, Maffeo hizo toda su carrera en IBM (llegó a vivir hasta en Dubai) y fue seleccionado como uno de los 300 top líderes mundiales de la Big Blue (junto al argentino Sebastián Mocorrea, que se fue a YPF), por lo que podría haberse quedado hasta su retiro en IBM, pero lo sedujo la idea de comandar Prisma, que recibió ofertas no vinculantes y está por recibir las vinculantes. Por confidencialidad, Maffeo se excusa de hablar del tema, pero este diario pudo saber que Visa Internacional ofertó por el 100%, Bain por el 51% y Advent también por el 51%, pero con fundraising del HSBC.

De hecho, una misión de cinco ejecutivos llegó desde los headquarters de Londres para instalarse en la sucursal local, pero separados del resto del HSBC, por temas de confidencialidad. La entidad es uno de los 14 bancos accionistas junto a Visa, que a más tardar en septiembre deben vender el control de la compañía, según lo acordado con el Gobierno, que contrató a KPMG (le ganó la puja a Deloitte) para auditar la venta y que se cumplan los plazos. La auditora informó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que se están cumpliendo los plazos, pero el Gobierno les pidió detalles de quién ofertó y por cuánto. Según cuentan quienes están al tanto del deal, la oferta por el control (51%) habría sido por alrededor de u$s 800 millones. La valuación que dio Goldman Sachs, que tiene el mandato de venta, está entre u$s 1500 y u$s 2000 millones por el 100%. El precio dependerá del EBITDA, o sea de la utilidad, que en el último balance arrojó una ganancia de u$s 320 millones, lo que duplicó al 2016.

La intención de comprar el 51% es que los bancos se queden adentro y dentro de un año o año y medio salir a cotizar en la Bolsa de Nueva York, aunque no descartan hacerlo en la de San Pablo. Schvimer le había dicho a este diario que, aunque Advent ganara, él no iba a formar parte de la nueva compañía, sino que su contrato terminaba con el deal, pero en el mercado dudan de esa afirmación: ¿Te lo imaginás yéndose a vivir a Miami, como dicen algunos, porque su hija se va a vivir ahí, y perderse la salida a la Bolsa, que es cuando se producirá el grueso de la ganancia?.

La paradoja es que los 14 bancos accionistas sacaron en su momento a Schvimer de la negociación con el Gobierno por la desinversión que les exigían porque su relación con el Banco Central no era la mejor, desde que Federico Sturzenegger estaba como presidente del Banco Ciudad. Pero como ahora Advent lo contrató para que los asesore en la compra, podría volver a verse la cara con Sturze, aunque Schvimer niega que siga en Advent una vez que culmine el proceso, pero muchos no le creen. En rigor, quien acercó a Schvimer a Advent fue José Petrocelli, ex CEO del Banco Francés, ex director del Galicia y ex presidente del BST.