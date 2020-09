Se acelera el goteo de depósitos: retiran u$s 89 millones en dos días

“Desde el miércoles, los retiros de depósitos aumentaron a u$s 1,5 millón por día, cuando antes eran de u$s 1,2 millón”, revelan en un banco que está dentro de los top 10.

En las demás entidades coinciden, que subió alrededor del 25% la fuga, y admiten que gracias al sistema de turnos no es mayor, “porque si no hubiese cuarentena, seguro hubiera fila de gente para retirar sus dólares”.

De hecho, según las cifras que maneja el propio Banco Central, de u$s 12.590 millones que había en cajas de ahorro en moneda extranjera del sector privado el lunes pasado, el miércoles (o sea, sólo dos días después) cayeron a u$s 12.501 millones, lo que significa que ahorristas se apuraron a retirar u$s 89 millones en solamente dos días.

Esta es la última cifra disponible en la web del BCRA, pero como el cepo del cepo recién se dio a conocer el martes a la noche, estiman que los próximos números marcarán una caída mayor.

Pensar que el 1 de enero había u$s 14.075 millones de depósitos en cajas de ahorro en el sector privado, lo que marca una fuga de u$s 1574 millones en lo que va del año.

Si se toma el total de depósitos en dólares del sector privado, el derrumbe llega a casi la mitad de lo que había el 9 de agosto, el viernes previo a las PASO donde Alberto Fernández dio el batacazo al ganarle por más de lo previsto a Mauricio Macri.

De los u$s 32.492 millones que había entonces, hoy se cayó a u$s 17.380 millones. Lo que sucedía hasta entonces era que el ahorrista compraba moneda extranjera y la dejaba en su caja de ahorro, como una suerte de caja de seguridad gratis.

Hoy, en cambio, la demanda por cofres explotó, al punto que en las sucursales del microcentro hay lista de espera para poder acceder a una. En tanto, entidades extrabancarias de cajas de seguridad no paran de abrir nuevas sucursales debido a la demanda creciente.

Parte del dinero que se fue del sistema financiero cruzó el charco hacia Uruguay, donde los depósitos extranjeros subieron de u$s 2767 millones a u$s 3256 millones en los últimos 12 meses, lo que representa un alza del 18%.

Según sostienen en las principales entidades montevideanas y puntaesteñas, el 80% del total corresponde a ahorristas argentinos.