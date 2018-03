"Se abre el camino para que ingresen más flujos de dinero"

Lo más importante de la emisión es que abre el camino para que ingresen más flujos de dinero, es decir, que alivia hacia adelante la entrada de inversiones y el aumento de las reservas. Permitirá a las empresas y a las provincias financiarse en el mercado internacional y mejorará el humor en el país. En este sentido, la colocación significa un espaldarazo muy importante.

En términos de montos, el Gobierno va a conseguir los u$s 15.000 millones sin mucho problema. Estimo que en esta primera etapa, unos u$s 8500 millones se van a usar para pagar a los holdouts, alrededor de u$s 2500 millones se destinarán al pago de intereses atrasados y los u$s 4000 millones restantes podrían ir a las reservas. El Tesoro requerirá parte de ese ingreso.

Creo que las tasas de interés argentinas estaban muy altas y no caían, porque el mercado pensaba que había mucha oferta. Sin embargo, el Gobierno hizo mucho trabajo para generar una sensación de escasez al decir que no vendrán más emisiones este ano. A esto se sumó el rally de los últimos días, que contribuyó a que la situación actual de Argentina sea buena para salir a los mercados. Destaco un muy buen manejo en la comunicación y por otro lado, la presencia de un mercado favorable. Esto ayudó mucho a bajar la tasa, sobretodo la del bono a 10 anos, que podría rendir por debajo del 8%.