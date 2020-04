Santiago Palma Cané: “No creo que el rebote de Wall Street sea un cambio de tendencia”

En medio del contexto de la pandemia del coronavirus y de la cuarentena, los índices bursátiles globales recuperaron parte de las fuertes caídas vistas desde mediados de febrero. Igualmente, para muchos analistas resulta prematuro pensar en un piso de mercado. A nivel local, la suba del tipo de cambio responde a la política de gran emisión llevada a cabo por la central explicada por la falta de acceso a financiamiento. Para hacer un análisis sobre el futuro de los mercados globales y de la economía local, El Cronista conversó con Santiago Palma Cané, economista y Socio de Fimades, quien remarcó que Argentina no está preparada para que la cuarentena se extienda de una manera rígida como esta armada.

La volatilidad de los mercados recientemente es importante. ¿Qué conclusiones sacas de todo lo que esta ocurriendo en Wall Street ?

Esta corrección del mercado esta relacionada con el fuerte crecimiento de la pandemia del coronavirus a nivel mundial. A finales de febrero había 170.000 casos en el mundo y hoy estamos a los 2 millones de casos. El caso de EE.UU. es impresionante ya que hace un mes había casi 4000 casos y hoy tiene casi 600.000 casos, con Nueva York como 200.000 contagiados. Es decir, el epicentro financiero del mundo está siendo muy afectado con una tasa de contagio fenomenal y con un índice de mortalidad muy grande. Todo esto no estaba incluido en los mercados y por eso es que dieron importantes caídas. El efecto de esta crisis en la economía en el corto y mediano plazo es tan incierto que hizo que se den una importante corrección en el mercado en un periodo corto y con niveles de volatilidad que venían estables y que hoy están en valores altamente preocupantes.

El mercado se calmó cuando la Fed tomó medidas importantes…

La Fed bajó las tasas, luego inyectó dinero y anunció compras de recompra de activos. Todo eso se fue incrementando cada vez más. Los bancos centrales de Europa también anunciaron paquetes de medidas muy agresivos. Creo que el mercado no reaccionó solo por ello. Muchos no entendemos porque se está dando semejante recuperación ya que aún no esta claro cual va a ser el efecto de la crisis sobre las ganancias de las compañías. Tampoco se sabe cual va a ser el efecto final sobre la economía americana y países desarrollados y de mercados emergentes así como tampoco se sabe cómo quedarán las demás industrias. Dicho esto, el último rebote es muy fuerte pero creo que no es un cambio de tendencia. Allí tenemos que ver donde están los índices de volatilidad, los cuales aún se mantienen en valores muy altos. Creo que los mercados se van a calmar cuando se vea que la pandemia se esta controlando.

¿Dónde hay oportunidades en este mercado?

Hay que hacer una estrategia de búsqueda de sectores o de, inclusive, de empresas especializadas en determinados tipos de productos. Desde el punto de vista de inversiones de largo plazo, vemos valor en compañías que se dediquen a la robótica, inteligencia artificial y a la automatización serán empresas con mucho potencial. También vemos oportunidades en el sector de la seguridad de la información y en donde la gente va a trabajar desde su casa pero también la gente a nivel global tomo seguridad en hacer otra clase de actividades desde su casa como comprar alimentos desde su casa, pagar, etc. Todo eso va a requerir un nivel de seguridad muy alto y es la seguridad informativa tendrá potencial en ese contexto. Nosotros también vemos valor en compañías que se dedican a la producción de agua. Por último, las compañías de consumo masivo que tengan una alta capacidad de generar valor agregado han mostrado ser las mas resistentes y en medio de la pandemia la gente va a seguir consumiendo los productos que estas empresas ofrecen.

¿Como ubicas a los emergentes en este contexto?

El panorama para los mercados emergentes en general es complicado. La devaluación de las monedas de esos países es muy fuerte del orden del 20%. El escenario de financiamiento que tenían estos mercados desapareció ya que la tasa subió y el dinero que había antes disponible para financiación, evidentemente esta yendo a los mercados internos para ser destinados a solucionar la pandemia. Además las materias primas cayeron. No creo que los emergentes estén tan preparados para sostener una cuarentena muy larga. Si esta se extiende les va a costar mucho reiniciar actividades, mucho más que un país desarrollados.

¿Y Argentina en qué situación la ubicas?

El panorama de Argentina esta dentro de lo que es el contexto para emergentes pero más agravado. Inicia la cuarentena con una situación económica muy mala, con la actividad económica deprimida y con elevada inflación. Además, con el problema de la negociación de la deuda sin solucionar. Todo ello hace que el país no esta preparado para que la cuarentena se extienda de una manera rígida como esta armada. El país tiene un escenario complicado hacia adelante. La negociación de la deuda se complica en términos de que los recursos de los países se están concentrando dentro de sus propias fronteras y el margen para que Argentina encare el proceso sea hace más difícil. Esta falta de recursos hace que, el Gobierno al no poder hacerse de financiación, tenga que emitir. Es un panorama muy complicado que va a exigir que los políticos busquen otra alternativa intermedia para que la cuarentena no tenga un efecto tan devastador sobre la economía.