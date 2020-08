Santangelo: “El mercado sigue tensionado, pese a que hay un control del dólar fenomenal”

El economista y director de la consultora MacroView Rodolfo Santangelo sostuvo que "tenemos un control del dólar fenomenal, pero igual el mercado de cambios está tensionado”, mientras que consideró que “un dólar hasta $ 75 no está mal, no está groseramente desfasado”. Con respecto al corto y el largo plazo de la economía argentina, sostuvo que “estamos peor que en 2019”, pero que “preocupa el futuro complicado que podemos tener, en comparación con el resto del mundo”.

Para Santangelo, “hubo un rebote de la actividad respecto a abril, no a marzo, donde había fábricas cerradas, comercios sin gente y muy probablemente mayo y junio estén mejor que abril. Y quizás dentro de dos o tres meses volvamos a como estábamos en marzo en términos de producción, pero más allá de este rebote estadístico, estamos con bastante problemas en bastante lados. en gran parte por la pandemia, pero mi preocupación tiene más que ver con nuestra salida a futuro”.

“Estamos peor que en 2019, hay que salir de esa mirada telescópica de marzo, y me preocupa el futuro complicado que podemos tener en comparación con el resto del mundo”, insistió el economista este lunes en diálogo con radio Mitre.

Según planteó, “lo que nos está pasando en 2020 es algo que está sucediendo en todo el mundo, pero seguramente vamos a tener un futuro más complicado por nuestros problemas que arrastramos como país estructuralmente”.

Al ser consultado sobre el panorama en el marcado de cambio, indicó: “Está muy tensionado, pero con la siguiente paradoja. Primero, El dólar a $ 70 y pico no está mal, no está groseramente atrasado. Aunque el productor agropecuario me diría que le da menos de $ 50, o el que compite con el real brasileño me dirá que no le alcanza. Tenemos un control de cambiario fenomenal, pero sin embargo tenemos tensión en el mercado de cambios”.

En ese sentido, destacó que “hay un latiguillo que se viene repitiendo mucho y es que ‘falta dólares’, pero faltan dólares porque sobran pesos. Cómo la pandemia ha sido tan costosa se ha tenido que emitir moneda a lo loco y entonces estamos en una economía muy liquida, tanto que el BCRA tiene que poner tasa de interés mínima. Y como sobran pesos, la gente se los saca de encima y se pasa a dólares”.

En ese sentido, Santangelo planteó que “como país ya hicimos todas las macana juntas y ahora no nos queda otra que emitir y nos queremos sacar de encima esos pesos”.

No obstante, planteó que "hasta $75 por cada dólar, no es un mal tipo de cambio. No es que ahora tendríamos que devaluar , pero vamos a terminar devaluando porque sobran tantos pesos en la economía porque algún día vamos a tener ese problema, aunque antes van a llegar otras medidas".

Medidas que según consideró, "ayudarán a ganar tiempo y postergar, pero no resolverán las cuestiones de fondo".

Al finalizar, Santangelo fue consultado por el DNU sobre las Telecomunicaciones, anunciado recientemente por el presidente Alberto Fernández: "Son medidas que complican el largo plazo. Esto empeora el panorama para de las decisiones de inversión que hoy están frenadas por la pandemia".

En ese sentido, planteó que "si se busca que el servicio llegue a la mayor cantidad de gente posible tienen que generar competencia, sino el servicio será barato pero de baja calidad".