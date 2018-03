Santander aumentó casi 50% ganancias en América latina durante el primer trimestre

Las ganancias del Banco Santander en Latinoamérica aumentaron 49,3% interanual en el primer trimestre y registraron un beneficio neto de u$s 1.147 millones, con la filial Brasil a la cabeza de los países aportando u$s 693 millones, informó ayer el regulador bursátil español.

Santander ganó en Latinoamérica en los primeros tres meses del año 49,3% más respecto al mismo periodo de 2016 y Brasil volvió a destacarse tras alcanzar beneficios por u$s 693 millones (+76,8% interanual), según datos remitidos hoy por la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Brasil contribuye al resultado de la entidad en un 26%, superior al 15% de España, sede central del banco, mientras que detrás se situó México, con ganancias de u$s 178 millones, reportaron las agencias Reuters y EFE.

En Chile el beneficio llegó hasta u$s 160,8 millones y Argentina aportó u$s 118 millones, con un incremento interanual de 69% y en estas cifras, según explicó el banco, no incide la integración de Citibank el último día del trimestre. En tanto, Perú registró u$s 8,7 millones y Uruguay, u$s 30,6 millones.

Santander destacó que en el primer trimestre desarrolló su actividad en un entorno algo más benigno‘ donde ‘los últimos indicadores de las emergentes apuntan a una mejora en la actividad en particular de Argentina y Brasil.