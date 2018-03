Santander Río destina u$s 1000 millones para financiar a las Pymes

El banco Santander Río puso a disposición de las pequeñas y medianas empresas exportadoras créditos para inversión por u$s 1.000 millones, que en su plazo más largo tendrán la misma tasa de interés a la cual se financió el Estado Nacional en la reciente colocación de bonos internacionales, es decir, a una tasa del 6,87% anual a 5 años.

"Con esta línea las empresas pequeñas y medianas de la Argentina orientadas a la exportación tendrán acceso a financiamiento en condiciones similares a las que acaba de obtener el Estado Nacional. El costo del capital es un factor clave para mejorar la competitividad de nuestras compañías y fomentar la inversión", afirmó Enrique Cristofani, presidente de Santander Río, en un comunicado.

"En Santander Río estamos comprometidos con el país. Por eso tenemos en marcha nuestro plan de inversión 2016-2018 por casi $ 20.200 millones", agregó Cristofani, para quien "impulsar a las pymes, que emplean a siete de cada diez trabajadores de la economía argentina, es estimular el empleo".

De los u$s 1.000 millones que Santander Río pone a disposición de firmas exportadoras, u$s 500 millones estarán destinados a prefinanciar exportaciones con una tasa del 4,5% en el caso de las operaciones a 180 días y con líneas de hasta un año de plazo.

En tanto, los otros u$s 500 millones estarán disponibles para préstamos orientados a proyectos de inversión que incrementen la capacidad productiva de pequeñas y medianas empresas y capital de trabajo.

En este último caso, serán líneas de crédito a un plazo máximo de 5 años y a una tasa del 6,87% anual, idéntica a la del bono que Argentina acaba de emitir a ese plazo. El monto máximo por Pyme es de u$s 1 millón.

"Apoyamos a las Pymes y lo seguiremos haciendo. Desde 2002 a la actualidad pasamos de tener 30.000 clientes pyme a 216.000. Multiplicamos por siete el número de pequeñas y medianas empresas que confían en nosotros. Eso habla de que buscamos generar relaciones sólidas de largo plazo, que beneficien a todos: clientes, Banco, colaboradores y comunidad", señaló Cristofani.

Santander Río lanzó en diciembre pasado su plan de inversiones para el período 2016-2018 que incluye desembolsos por $ 20.183 millones. De los cuales, $ 6.938 millones corresponden a la incorporación de tecnología, $ 6.320 millones a la modernización de sucursales, $ 3.691 millones a la apertura de nuevas sucursales y $ 3.234 millones a nuevos edificios corporativos en proceso de construcción.