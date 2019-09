Sandleris dijo que hay un "paraguas cambiario" y que analiza con el FMI cambiar la meta monetaria

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, analizó en conferencia de prensa el conjunto de medidas presentadas en la tarde del domingo a partir de un decreto del presidente Mauricio Macri que modifica el acceso al mercado de cambios. Además, adelantó que el BCRA no cumplió con el objetivo de la base monetaria fijado para agosto "dada la volatilidad del mercado financiero post PASO".

Sandleris remarcó que las medidas tomadas en conjunto por el gabinete económico y la entidad que preside forman "un paraguas cambiario" que apunta a "trasnsitar la incertidumbre" que se generó en la economía luego de las PASO.

El presidente de la autoridad monetaria afirmó que la volatilidad que se registró en el mercado financiero luego de las primarias del 11 de agosto genera un escenario de "mayor inflación y mayor pobreza". "Esto es nuestra preocupación central", aseguró.

Sandleris dijo que antes de las PASO la inflación acumulaba cuatro meses en baja y que incluso en la primera semana de agosto, el dato proyectado para el total del mes era 1,8%. Pero luego del lunes negro de los mercados, la inflación esperada va a ser mucho mayor, aunque se negó a dar estimaciones. "Vamos a ver más inflación en agosto y en septiembre. Eso generará más pobreza”, admitió.

En ese sentido, Sandleris aseguró que las medidas que tomó "tienen como objetivo disminuir la volatilidad para proteger a nuestra población". Al mismo tiempo, aseguró que las medidas que tomó Lacunza el miércoles pasado "han demostrado que se ha preservado el uso de las reservas internacionales para preservar la estabilidad monetaria y financiera". "Las medidas tomadas por el BCRA este fin de semana las complementan y crean un paraguas cambiario, para que la economía pueda transitar de la mejor manera posible la incertidumbre".

Con respecto a las medidas del "cepo light", Sandleris buscó llevar tranquilidad y remarcó que se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de los bancos, tampoco se verán afectados los pagos del comercio exterior, ni los viajes. Respecto al tope mensual de u$s 10.000 para personas humanas, el presidente del Central aseguró que sólo afectan al 2% de los que compran en el mercado de cambios, "es decir unas 26.000 personas".

En tanto, Sandleris anticipó que las medidas cambiarias "no reemplazan la extricta política monetaria que venimos llevando adelante desde septiembre del año pasado". En este punto, el banquero central reconoció que no pudo cumplir con la meta de base monetaria propuesta para agosto. "Estuvimos muy cerca de la meta original, pero terminamos un poco por encima. La causa es que la volatilidad observada los bancos mantuvieron niveles de liquidez muy altos", dijo y agregó: "Nos pareció que dada la volatilidad, era más importante permitir que eso suceda. Importante es que esos pesos que no renovamos en las subastas de Leliq, los bancos los mantuvieron en sus cuentas corrientes con el BCRA".

En este punto detalló que "las metas que son de cumplimiento obligatorio son las de fin de cada trimestre. Argentina cumplió la meta de marzo, la meta de junio y va a cumplir la de septiembre", aseguró y adelantó que está en conversaciones con el FMI para "redefinir la meta de septiembre dadas las medidas" cambiarias.