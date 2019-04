Sandleris dijo que "alcanzan y sobran" las reservas para enfrentar la dolarización electoral

En medio de un día complicado para la administración nacional y en particular para el Banco Central, porque la inflación de marzo marcó un pico mayor al esperado, el presidente de la autoridad monetaria, Guido Sandleris, habló en la presentación del Informe de Política Monetaria de los "riesgos de la dolarización de carteras teniendo en cuenta que este es un año electoral".

Sandleris repasó la demanda de ahorristas privados, de empresas, de bancos y por último de no residentes en la Argentina, y aseguró que el único aspecto positivo que dejó la crisis de 2018 fue que ya se produjo la mayor parte de la dolarización posible.

"Es normal (la dolarización) en todos los países en años en donde hay elecciones presidenciales. Son años en los que hay más incertidumbre política y es normal que tenga un impacto en los mercados financieros. En la Argentina en general se observa más dolarización de carteras", analizó.

El presidente del BCRA hizo entonces un análisis de los "flujos" que podrían ponerle presión a la cotización del peso.

"La crisis cambiaria que tuvimos el año pasado tuvo muchos aspectos negativos. Fue muy dolorosa para nuestra economía y nuestra sociedad. Uno de los pocos aspectos positivos que deja una crisis como la que tuvimos el año pasado es que buena parte de la dolarización que cabría esperar en un año electoral ya ocurrió. No va a volver a ocurrir. La dolarización que ya ocurrió no puede volver a ocurrir por definición", dijo.

Sandleris indicó que la dolarización del año pasado "representó el 12% del total de los activos en pesos". "Una cifra equivalente en 2019 representaría u$s 7000 M. El Tesoro ya comenzó a subastar dólares por un total de 9600 M, más que el total de lo que se dolarizó el año pasado", analizó.

El segundo elemento de flujos que explicó Sandleris fue la situación de la cuenta corriente argentina. "Una de las consecuencias de la caída de la actividad del año pasado es que se revirtieron los números comerciales: pasó de tener un déficit a un superávit".

"Si pensamos en la cuenta corriente privada y le ponemos números, el año pasado tuvo un déficit de u$s 17.000 M. El superávit proyectado para este año es de u$s 5000 M. Una reversión de u$s 22.000 M en los flujos", detalló.

En tercer lugar analizó la presión que podría imponer la demanda de dólares de los ahorristas minoristas. "Antes del año pasado, el 83% de los activos de los hogares estaban en dólares. Hoy ese números es 93%. Queda poco por dolarizar. El 7% restante no se va a convertir todo en dólares porque hay otras demandas de pesos", razonó.

Respecto de los bancos, Sandleris aseguró que "la demanda potencial de dólares que pueden tener los bancos es acotada, porque tienen restringida su tenencia de dólares por regulaciones del Banco Central".

Sobre los no reidentes, el titular del Central aseguró: "Una parte muy importante de la dolarización de la cartera de inversores no residentes que tenían inversiones en pesos ya no están, ya se han dolarizado. Si miramos las tenencias de activos en pesos de extranjeros a corto plazo con vencimiento en el año calendario fueron u$s 20.000 M en 2018, comparado con u$s 5000 M este año", indicó

"No se olviden que muchos de los que vemos que todavía están después de un año tan difícil como el año pasado tienden a tener la piel un poco más dura, entonces es más improbable que veamos una dolarización significativa. Son inversores que han atravesado la crisis del año pasado y están preparados para asumir más riesgos".

La conclusión del presidente del Banco Central fue: "Es normal esperar cierta dolarización de carteras en un año en donde hay incertidumbres electoral, sin embargo creemos que los dólares que hay disponibles para enfrentar esa dolarización alcanzan y sobran".