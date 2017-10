San Miguel perdió 3,99% y el Merval cayó luego de cuatros subas consecutivas

Los papeles de San Miguel cayeron 3,99 por ciento, a 127,45 pesos cada uno y lideran las bajas dentro del Merval, que quebró una racha de cuatro subas consecutivas al retroceder 0,42%, hasta situarse en las 27.892,49 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registraron Pampa Energía (4,15%), Transener (3,55%), y Agrometal (3,41%).

“Un tono más negativo exhibió Wall Street, a raíz de la continua escalada a diario de la UST, ante lo cual los activos locales acompañaron el clima externo, y además los operadores reforzaron la toma de ganancias tras la fuerte suba de tasas del BCRA, la cual eleva el costo de oportunidad”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Así es que el Merval finalmente cedió 0,4%, con las energéticas y los bancos principalmente liderando la corrección en vista a que venían siendo los sectores más demandados, bajo un volumen más limitado que refleja pocos operadores dispuestos a desamar sus apuestas”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 812.060.34 pesos, con un balance de 51 papeles en baja, 24 en alza, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval sumó su cuarta alza consecutiva al ganar 0,82%.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“También los bonos estuvieron más flojos a través de descensos promedio de 0,7% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país en los 350 puntos básicos dado que los operadores monitorean la marcha de la UST 10 años, que repentinamente volvió al ‘radar’”, detalló.

Entre los bonos, el AN18 bajó 0,10%, el AY24 descendió 0,23%, el Descuento en dólares cedió 0,17%, el Descuento en pesos retrocedió 0,48%, el NF18 cayó 0,30%, el Par en dólares restó 1,11%, el Par en Pesos se contrajo 1,16%, el PR13 se despreció 0,89%, y el PR15 avanzó 0,33%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) ascendió 0,10% ($ 190,70), el TVPP (en pesos) progresó 1,65% ($ 11,95), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) descendió 0,50% ($ 198).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó con tendencia bajista.

En ese contexto, los papeles de Globant se hundieron 3,91%, a 38,36 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registraron los ADRs de TGS (-3,53%, u$s 21,07), Pampa Energía (-2,73%, u$s 69,17), y Tenaris (-2,15%, u$s 25,97).