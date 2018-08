Salto en tasas de corto plazo mantuvo contenido al dólar en un día de poco volumen

El dólar cayó casi seis centavos ayer en las pizarras minoristas para cerrar algunas milésimas debajo de $ 28,27.

La divisa pegó la vuelta así en una rueda que había empezado alcista no sólo para el dólar a nivel local sino para las monedas de la región en general por la apreciación global de la divisa estadounidense.

Según operadores, en un mercado en el que se movió un volumen más bien pobre, el ingreso de flujos financieros para tomar posiciones en activos en pesos hizo que el precio caiga. La suba de las tasas a un día, llegaron al 45%, ayudaron al peso.

Los factores locales separaron la suerte del peso argentino de la de sus pares de la región. Mientras que la moneda argentina se apreció 0,24% en el día, todas las demás cayeron. El real brasileño cayó 0,07%, el sol peruano 0,09%, el peso colombiano 0,32%, el peso mexicano 0,39% y el peso chileno 0,50%.

La recuperación del peso se dio tan sólo un día después de que el Ministerio de Hacienda anunciara que recortaría, primero, a u$s 75 millones y, desde el lunes, a u$s 50 millones las licitaciones diarias de divisas con las que abastecía al mercado con u$s 100 millones diarios.

Tras sufrir su mayor suba diaria desde junio ayer, el dólar retrocedió al día siguiente.

El dólar mayorista, por su parte, cerró en $ 27,45 para la venta, con una baja de siete centavos y medio respecto del día anterior.

El número final implicó un cambio de tendencia importante respecto a lo que pasó en el inicio de las operaciones, cuando el precio que pagan los grandes jugadores llegó a tocar $ 27,70, 17 centavos arriba del cierre del miércoles.

Según operadores, el cambio de tendencia llegó tanto de afuera como de adentro.

De afuera porque la apreciación del dólar a nivel global perdió aire a medida que pasaban las horas.

Y de adentro porque las altas tasas de interés en pesos que sostiene el Banco Central (BCRA) tras la corrida cambiaria del segundo trimestre se tensaron algo en la rueda: los préstamos a un día entre bancos -lo que en la jerga se conoce como call money- saltaron al 45% desde el 40% al que estaban el día anterior.

Cuestión de liquidez

Los operadores atribuían el pico del call a cuestiones propias del mercado. Algún banco se quedó con poca liquidez en el día, se hizo a un lado, y eso tensó los costos de corto plazo. Sin embargo, es algo que esperan pase más seguido en este mes en el que las normas de efectivo mínimo que deben cumplir los bancos vuelven a computarse como promedios mensuales, en lugar del promedio trimestral que rigió entre mayo y julio.

El período de cómputo más corto tensa en parte las condiciones de liquidez en el mercado, haciendo más fáciles los picos en las tasas.

A los operadores les llamaba la atención ayer lo poco que se operó. Cambiaron de manos apenas u$s 451 millones ayer muy por debajo de un nivel normal de los últimos meses.

‘La suba de ayer no pudo sostenerse en la segunda rueda de agosto por el empuje de una renovada oferta de dólares que le hizo perder gran parte de la ganancia obtenida en la primera jornada del mes.

Los precios reflejaron la virtual desaparición de la presión compradora desatada ayer a partir del anuncio oficial que dio cuenta de la reducción en los montos de las subastas del Tesoro y se acomodaron otra vez por debajo de los $ 27,50 por unidad.

El promedio diario de operaciones en las dos primeras sesiones de agosto exhibe otra caída respecto al ya magro registro del mes anterior y se aleja ostensiblemente de los picos máximos de mayo, un factor que también confluye para determinar un escenario de tranquilidad en el mercado de cambios local‘, escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

Un operador bancario, por su parte, atribuía la baja de la segunda mitad de la rueda de ayer al ingreso de oferta de dólares para colocaciones financieras.

"Fue flujo financiero, hubo entrada genuina de contado con liquidación (el cambio de dólares por pesos a través de bonos) que se notó en los precios de los bonos en pesos", dijo.