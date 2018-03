Saltó el dólar pero con poco volumen por temor a que aparezca el BCRA

El dólar en el mercado mayorista saltó 20 centavos ayer y cerró bien por encima del precio al que el Banco Central (BCRA) salió a frenarlo la semana pasada. El movimiento, que llevó al minorista a los $ 15,34, tuvo lugar en medio de la cautela de los operadores que temen pagar demasiado caro a una divisa que la autoridad monetaria puede hacer bajar de un momento a otro, por lo que hubo pocas operaciones.

El dólar mayorista gana 9,24% en lo que va de febrero, 16,95% en lo que va del año y 55,02% desde la salida del cepo cambiario, en diciembre último. Las reservas internacionales del Banco Central perdieron u$s 112 millones ayer hasta los u$s 29.064 millones y acumulan una baja de u$s 1007 millones en lo que va del mes.

El presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, logró por ahora meterse en la cabeza de los mesadineristas de bancos y corredurías de cambio, que ayer apenas si operaron a la espera de alguna nueva señal de la autoridad monetaria. El jueves pasado, tras 19 ruedas de alza consecutiva de la divisa, la entidad salió a hacer ventas cuando el mayorista llegó a $ 15,15 y la bajó a $ 15,06.

Lejos de ser una señal de precio –o el techo de una banda de flotación– la del BCRA fue una forma de ensuciar la tendencia, apenas evitar que el precio siguiera un patrón demasiado predecible. Ayer no apareció a pesar de que la divisa cerró 10 centavos por encima del valor de intervención.

Ayer se operaron sólo u$s 214 millones en los dos mercados mayoristas, lejos de picos de casi u$s 400 millones que se registraron en algunas ocasiones puntuales tras la salida del cepo. La menor cantidad de transacciones es prueba de la incertidumbre con la que se movieron los operadores tras la intervención de la semana pasada.

"Todos se movieron con mucha cautela, tanto que la mayor parte de las ventas se hicieron sobre el cierre de la rueda", dijeron en un banco. "La sensación es que de acá a la cosecha, cuando el dólar se calme por la mayor oferta de divisas, puede aparecer a bajar el precio en cualquier momento", agregó el mismo operador.

En las mesas creen que el movimiento del dólar en febrero y fines de enero tiene su efecto en precios, por lo que preocupa a un BCRA que ha declarado al combate a la inflación como su principal objetivo. Con lo cual, esperan nuevas apariciones.

Mucha expectativa está puesta, además, en las tasas convalidará Sturzenegger para las letras Lebac que se licitan hoy, como contrapeso al dólar.