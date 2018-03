Saltó el crudo pero no alcanzó para impulsar a la bolsa porteña

A diferencia de otras ruedas, el Merval no pudo aprovechar el salto del precio del petróleo, pero al menos sirvieron las subas de las acciones ligadas al sector para que el cierre a la baja no fuera mayor: un 0,3% abajo.

El crudo de referencia en Europa, el Brent, ganó 5,2%, hasta quedar en u$s 40,7 el barril, mientras que el de Texas, el WTI, trepó 5,5%, a u$s 37,9 el barril. Así, ambas versiones del oro negro marcaron su mayor valor en lo que va del año impulsadas por la perspectiva de un acuerdo para congelar la producción de barriles.

Por eso es que Tenaris y Petrobras Brasil avanzaron 4% y 1,8%, en ese orden, a contramano de la mayoría de las acciones que componen el índice. Los papeles de bancos y eléctricas fueron los más golpeados: Pampa se hundió 2,8%, Francés perdió 2,3% y Galicia cayó 2,1%. También cayó Siderar, un 2,35%.

Según indicó Eduardo Fernández de Rava, al Merval "le cuesta cada vez más superar la fuerte área de resistencia ubicada en el rango de los 13.200 y 13.500 puntos". No obstante, el experto recordó que desde el 20 de enero el índice acumula un avance del 41%.

"Los papeles atados a petroleras pudieron despegarse, lo que pasó con el resto de las acciones fue que no hubo noticias positivas a las cuales aferrarse. Además, sectores como bancos y eléctricas ya habían subido mucho por lo que desde el anuncio de acuerdo con los holdouts vienen mostrando algunas tomas de ganancias", señaló el jefe de Renta Variable de Puente, Juan Manuel Vazquez.

Por otro lado, la caída de ayer no estuvo acompañada por volumen. Se operaron $ 264 millones, muy lejos de los casi $ 500 millones operados el viernes pasado.

Entre los ADRs también hubo saldos mixtos. En terreno positivo se destacaron Irsa, Tenaris y Telecom, tras ganar 3,3%, 2,5% y 1,3%, respectivamente. En tanto, los cierres negativos fueron para Francés, Galicia, Pampa, de 2,8%, 2,6% y 1,5% cada uno.

El optimismo sobre el sector petrolero está basado en que los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) empezaron a discutir de forma privada un nuevo equilibrio para el precio del petróleo a u$s 50 por barril.

A esto hay que agregarle la expectativa de que llegó a su fin una ola vendedora que comenzó a mediados de 2014. Gary Ross, fundador y presidente de la consultora PIRA, con sede en Nueva York, dijo a sus clientes hace dos semanas que reconocía que los niveles mínimos habían llegado para el precio del crudo, que entonces cotizaban cerca de u$s 30 por barril.

En cuanto a los bonos, casi todos terminaron en alza, siendo los nominados en dólares los más beneficiados. El Bonad 2018 ascendió 2,5%, el Bonar 2024 sumó 0,7% y el Bonar X subió 0,5%. Asimismo, los títulos dollar linked también tuvieron una buena rueda, el Bonad 2018 lideró las alzas con un 2,5%.

"Los bonos estuvieron más firmes, un promedio de 0,4% en sus cotizaciones en dólares, con un riesgo país merodeando nuevamente los 450 puntos básicos, mientras los operadores esperan novedades desde el Congreso y las importantes emisiones de deuda para reanudar con mayor decisión sus apuestas", expreso Eduardo Ber, de Estudio Ber.