Saltaron los bonos y el riesgo país cayó 12% antes de que se oficialice la oferta de canje de deuda

Los bonos argentinos muestran un fuerte rebote este viernes en la que es la primera reacción del mercado a las declaraciones que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en relación a la oferta sobre la reestructuración de la deuda. El riesgo país cae 12,5% y los inversores se encuentran atentos a los detalles que se presenten en la oferta de canje ante la SEC por parte del Gobierno.

El riesgo país cede casi 500 puntos. Fuente: Rava.

Como un avance en el proceso de negociación de la deuda, el jueves el ministro de Economía presentó los principales aspectos de la propuesta de oferta de canje, aunque puntualizó que aún los acreedores no dieron su visto bueno. Pese a ello, hay expectativa de mayores precisiones sobre la propuesta de reestructuración de deuda, la cual se espera que sea muy dura. Aún así, los bonos argentinos de legislación local e internacional evidenciaban un rebote de hasta 15%.

En lo que respecta a los bonos ley local, se observa que el Bonar 2020 y el Bonar 2024 subían 6,9% y 4,7% respectivamente. El Bonar 2037 y el DICA avanzaba un 13% y 8,3% respectivamente.

En el plano de bonos ley internacional, se observa avances aún mayores. La parte corta de la curva, con el Global 2021, Global 2022 y Global 2023, las subas alcanzaban los 11,5%, 11,1% y 9,9% respectivamente.

Yendo a la parte media, el Bonar 2028 y el Bonar 2036 rebotaban un 13,9% y 15%. Finalmente, en el extremo más largo, el avance del Bonar 2046 y el Centenario era del 14,4% y 13,5%.

Este buen clima en la renta fija local hace que el riesgo país apunte a la baja, cayendo a 3487 puntos, y alejándose así de los 4000 puntos. En lo que va del año, sin embargo, el índice que mide JP Morgan duplicó su valor, habiendo arrancado en 1770 puntos.

Ezequiel Asesnio, head portfolio manager de Valiant Asset Management entiende que se da un rebote de los bonos gracias a que lo presentado por Guzmán luce las benévolo respecto de lo esperado previamente.

“Creo que el mercado hoy esta rebotando debido a que lo presentado ayer, que son lineamientos iniciales, sin muchos detalles, son un poco más benévolos que lo esperado por el mercado tanto en tanto en términos de periodo de gracia de pago de cupones y/o capital así como de quita de capital. Si se tomasen exit yields de los nuevos bonos argentinos similares a los bonos de países similares como Turquía que rinden 12% a 14%, estamos hablando de un recovery vaule de u$s 35. Hacia eso el mercado está convalidando esa visión”

Además, el head portfolio manager de Valiant Asset Management confía en que, tras los lineamientos que dejo trascender Guzmán, existe espacio para un acuerdo con acreedores.

“Si se analiza los requerimientos por el FMI en su ultimo informe para que la deuda sea sustentable y los requisitos de la sustentabilidad de la deuda de Guzmán mas lo requerido por los acreedores externos, que buscan un recovery value de u$s 50, creo que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo que satisfaga las 3 condiciones. Hay espacio para un acuerdo pero se debe definir políticamente. En este entorno de coronavirus , el gobierno debería arreglar y más allá de lo presentado para avanzar la negociación, creo que es lo que se quiere hacer y hasta políticamente es redutuable”, señaló.

Si bien no trascendió el horario en el que el Gobierno nacional presentará la oferta de canje de deuda ante la Securities and Exchange Commission (SEC), la expectativa dentro del mercado era que dicha presentación fuera en las próximas horas. Incluso se especulaba que podría ser no antes de las 16 hs.

"La presentación ante la SEC no debe demorar mucho, una vez que el Gobierno presenta los lineamientos finales por otros medios. Es decir, ya sea mediante powerpoint, resolución, decreto o comunicado de prensa. La SEC, por ley, tiene que ser la primera o una de las primeras en conocer la oferta, porque esa es la única forma fehaciente y formal que tiene un emisor en comunicar la oferta de canje. No es necesario que sea el primero, pero sí debería ser de los primeros", indicó Sebastián Maril, de Research for Traders.