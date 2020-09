Salen a la luz nuevos FCI de pymes y el campo autorizados por la CNV

El directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó ayer la constitución de cinco nuevos Fondos Comunes de Inversión (FCI) abiertos.

Se trata de fondos que invertirán en instrumentos destinados al financiamiento de Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), encuadrándose bajo el régimen especial vigente para este tipo fondos de inversión, que exige que el patrimonio sea invertido en activos emitidos por pequeñas y medianas empresas o bien cuya emisión tenga como finalidad otorgar financiamiento a este tipo de firmas como ser, acciones, obligaciones negociables, cheques de pago diferido, valores fiduciarios, entre otros.

Asimismo, se aprobó un nuevo FCI destinado al financiamiento de proyectos productivos de economías regionales e infraestructura, el cual deberá realizar sus inversiones en valores negociables que se vinculen con el objetivo de inversión señalado.

El pasado viernes, la CNV también dio luz verde para el lanzamiento del segundo tramo de ADBlick Granos, un Fondo Común cerrado de inversión agropecuario.

Luego de haber suscripto el año pasado el primer tramo con u$s 3.000.000, este fondo creado para invertir en sociedades o vehículos dedicados a la explotación de negocios agropecuarios abrió la emisión de su segundo tramo, para el que se esperan recibir entre u$s 500.000 y u$s 10 millones.

A estos se suman los FCI de Dinero o Money Market que ofrecen a sus participantes elevada liquidez de la inversión realizada.

La aprobación de este tipo de productos de inversión no se producía desde hace casi un año y tiene lugar en medio de una agenda de la Comisión que busca "fomentar vehículos de inversión colectiva e instrumentos del mercado de capitales que permitan canalizar el ahorro hacia el financiamiento de la actividad productiva y la economía real con alcance federal".

"Es la primera vez en la historia que un fondo común cerrado de inversión tiene un segundo tramo", destacó José Demicheli, CEO de ADBlick Agro.