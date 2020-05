Sacar provecho a la crisis: empresas que recompraron acciones propias

Las empresas que entre los últimos meses de 2019 y comienzo de 2020 recompraron sus acciones volvieron a apostar por esta inversión en abril y mayo. Así se desprende de la presentación de los informes de cada una de ellas a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Fueron pocas las que pudieron hacerlo, el efecto de la cuarentena sobre la actividad económica dejó más compañías al borde del colapso que de la inversión. De todas formas, cabe aclarar que desde el último lunes pasado la recompra de papeles está restringida por el Gobierno: aquellas empresas que sean asistidas por el Estado no podrá hacerlo más.

Byma recompró acciones por $ 22 millones, mientras que Pampa y TGS adquirieron sus ADRs, por u$s 360.000 la primera, y u$s 4 millones la segunda.

Pampa hizo la operación en una sola rueda, la del 6 de mayo, mientras que Byma y TGS compraron prácticamente durante todas las sesiones entre el 17 de abril y el 7 de mayo. Tanto la curva de precios de los papeles de Byma como la de los papeles de TGS muestran que los valores "piso" del año se ubicaba a fines de marzo y comienzos de abril, justo después arrancaron las adquisiciones.

"Vemos que algunas empresas siguen recomprando. Además, hay muchos dueños que aprovechan los precios baratos y compran a título personal", señaló Alvaro Di Carlo, director de Argie Finance.

En la misma línea, el especialista explicó por qué las empresas lo consideran una buena alternativa: "Hoy una empresa que tenga liquidez no tiene muchas opciones para invertir; expandirse no puede, los rendimientos son bajos; no resulta una mala opción recomprar acciones".

Aquí se enfocó también Alejandro Navarro, de RIG Valores, al subrayar que "existen pocas alternativas de inversión tan confiables como el propio negocio". Comentó que, a estos niveles de precios, muchas empresas deciden utilizar caja o deuda para comprar sus propias acciones. El experto dijo que los motivos son variados; a veces, debido a las bajas tasas, las empresas toman préstamos que aplican con esta finalidad. "Esta práctica también es otra manera de pagar dividendos a los accionistas con un menor impacto fiscal", agregó.