Sacan del Banco Central al director que respondía a Alfonso Prat Gay

En el Banco Central hay tradiciones que vienen desde hace años o, mejor dicho, desde hace décadas. Una de ellas es que el Ministro de Economía siempre pone uno o dos directores en el BCRA. Cuando Alfonso Prat Gay ocupó el sillón principal del Ministerio de Hacienda y Finanzas logró colocar solamente a uno de los suyos en la autoridad monetaria. Pablo Curat, de él se trata, presentará su renuncia el próximo 15 de febrero por motivos 'personales', una forma políticamente correcta de correrse a un costado por cuestiones políticas.

Según cuentan en los pasillos de Reconquista 266, esos pasillos que hablan, desde que Macri le sacó tarjeta roja a Part Gay, su discípulo estuvo complicado. "Con Sturzenegger tenía cierta relación, pero desde la época del Toto Caputo estaba apartado de la toma de decisiones. Es un buen tipo pero de pocas pulgas, y al sentirse ahora tan apartado, eso habrá explotado por algún lado. Otros directores lograron acomodarse al nuevo entorno, pero él al no necesitar estar en ese cargo habrá preferido dar un paso al costado antes de que le pidieran que se vaya", dice alguien que lo conoce de cerca.

Otra fuente que lo conoce revela el por qué de su renuncia: “Lo había puesto Prat Gay. Además de que no está muy de acuerdo con la política monetaria. Con ninguna de las que ha habido”.

Quien ahora estará cantando victoria es Enrique Cristofani, porque un ex 'Santanderiano' lo reemplazará en el directorio. Contador de la UCA, Marcelo Alejandro Castro, fue director de Santander Investment Securities en los Estados Unidos entre 2006 y 2007, después ascendido a Global CFO de la Banca Mayorista del Grupo Santander entre 2008 y 2013, y luego llegó a ser tesorero global del Grupo Santander durante todo 2014. Entre 2015 y 2017 fue CEO de Abbey National Treasury en el Reino Unido.

En el directorio 'Centraliano' quedan dos puestos de directores vacantes, que por ahora no serán cubiertos.

Lo que sí ya se cubrió fue la gerencia de Prensa que dejó Fernando Meaños, pero ahora reformulada. La Comisión Gremial del BCRA le dio la bienvenida a Sergio Dubcovsky, “ganador del concurso de gerente de Comunicación Estratégica quien es, hasta donde pudimos averiguar amigo de Nicolás Gadano (gerente general del BCRA) y esposo de Dalila Dujovne.

La transparencia sigue opacándose, ¿y el Código de Etica?”, se preguntan desde la Comisión Gremial sobre Dubcovsky, ex prosecretario de Redacción de Olé y de Clarín a cargo de Deportes, ex director de Contenidos y Operaciones de Muchnik y ex director de Narrativas y de Contenidos de Urban.