Ruta del dinero al dólar: detectan al menos a 30.000 coleros digitales

El Banco Central está investigando a los organizadores de los coleros digitales que compran a otros los cupos de u$s 200 por mes en el marco de la Ley Penal Cambiaria, que es bastante dura.

“El BCRA no cierra las cuentas, lo que hace es bloquear los CUIT para que las personas identificadas en esta maniobra no puedan acceder al mercado. Las cuentas las cierran los bancos, o la ponen en stand by, hasta que el cliente presente la documentación”, detallan en el Central.

Está prohibido vender o ceder el cupo de u$s 200 a un tercero. Mucha gente no sabe de esta prohibición y, necesitados de ingresos extras, venden en páginas de Facebook su cupo de u$s 200 en $ 1500.

Según cuentan en el ambiente, a medida que van pasando los días se paga más, por lo que a mediados se mes se puede pagar $ 2000 y a fin de mes $ 2500, por la menor oferta que hay en plaza, en especial si se ensancha la brecha con el blue, ya que hoy se compra a menos de $ 20.000 y se vende a $ 24.000.

El perfil del colero digital es alguien mucho más formado que el que iba a pie a las casas de cambio, ya que debe tener una caja de ahorro en dólares a su nombre. Para no pagarla, la saca gratis en los dos bancos digitales que lo hacen: Brubank y Rebanking.

En esta última entidad informaron a este diario que antes de la cuarentena tenían 180.000 cuentas, que pasaron a 500.000 hoy, por lo que abrieron 320.000 nuevas. Destacan, sin embargo, que todas son bimonetarias y que influyó también las del IFE, por lo que no pueden discriminar con exactitud cuántas fueron exclusivamente por el tema del cambio.

Durante abril, mayo y junio detectaron 30.000 coleros digitales, a quienes les bloquearon las cuentas, y a 2765 organizadores, a quienes le hicieron un ROS (reporte de operación sospechoso) ante la UIF.

A u$s 200 por cupo, estos coleros compraron un total de u$s 6 millones. El Cronista se comunicó con Juan Bruchou, dueño de Brubank, (la entidad de la cual es accionista junto a Diego Pando, de Digital House y a Claudio Porcel, dueño de Balanz), pero no respondió a los WhatsApp enviados por este diario.

En el mercado estiman que el market share que tiene Brubank es mayor al de Rebanking, por lo cual la cantidad de coleros y de organizadores debería más que duplicarse. Consultados en el BCRA, dijeron que no es política de ellos dar esta información.

Lo que sí pudo saber este diario que están persiguiendo es la ruta del dinero de los coleros, lo que en la jerga llaman la trazabilidad, para ver quién nutre del dinero a las bandas, ya que todo debe hacerse por medios bancarizados, por lo cual queda una huella.

Hay un mayorista que es el capitalista, quien desde un banco tradicional le transfiere los pesos a los organizadores, para que ellos a su vez se los vayan transfiriendo a los coleros digitales, quedándose con su ganancia en el medio, desde ya.

Una vez adquiridas las divisas, el colero se las transfiere al organizador, que a veces tiene la cuenta en el mismo banco digital, pero últimamente se abrió en el otro, para despistar y evitar que le cierren la cuenta.

Desde ahí se la transfiere al capitalista a su banco tradicional, quien va por ventanilla a retirar los billetes o busca algún cajero automático que dispense dólares para sacarlos más rápido por ahí.

El BCRA persigue estos rastros que deja el colero digital, para llegar a los organizadores y en especial a los mayoristas, e iniciarles una causa penal. De hecho, los bancos digitales están en contacto entre ellos para evitar este tipo de maniobras y hablan una vez por semana con distintos sectores del BCRA para descubrir en conjunto esta ruta del dinero.

Los tres sectores claves con los que están en contacto son: el área de Supervisión Ordinaria del BCRA, que es la que fiscaliza a las entidades; la de Fiscalización Especializada, que ayuda a la UIF en temas de lavado de dinero; y con la de Fiscalización de Normativas, que es la que persigue el cumplimiento y realiza los sumarios cambiarios.