Rumores de renegociación del Gobierno con eléctricas movieron a la Bolsa

Las acciones de Pampa Energía fueron las que contaron con mayor volumen operado en el transcurso de la jornada, con 113.947.867 pesos, y presionaron al Merval, que quebró una racha de dos subas consecutivas al perder 1,16 por ciento, hasta situarse en las 21.968,79 unidades.

“En el mercado hay rumores respecto a que el Gobierno quiere reactivar la negociación con eléctricas por deuda de $ 20.000 millones. Esta noticia generó una baja considerable con importante volumen”, explicó Santiago Acuña, mandatario de Julio A. Macchi Sociedad de Bolsa, en diálogo con Cronista.com

“Además, Pampa contrató a bancos para emitir por $ 500 millones. Esto será convertible si el ADr toca los u$s 60 cada uno. Esto también puede influir”, añadió Acuña.

La deuda de las distribuidoras con el Tesoro Nacional creció entre 2014 y 2015 a raíz del congelamiento de las tarifas eléctricas, situación que complicó los ingresos de un grupo de empresas.

"Algunas empresas dejaron de pagar la energía que tomaban del sistema. Pampa Energía es una de las generadoras y uno de los acreedores finales de esa deuda”, detalló otro operador consultado.

Otro analista consultado deslizó que "algunos fondos están tomando ganancias afuera y desprendiéndose" de los papeles.

“El Merval termino a contramano de las principales bolsas de la región y cerró por debajo de los 22.000, presionada principalmente por firmas del sector energético. El volumen operado fue de $ 443 millones es decir por sobre el promedio de la semana que se ubicaba en $ 350 millones”, resumió Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las bajas más importantes las registraron Central Puerto (3,33%), Central Costanera (3,24%), y TGN (3,14%).

“El Merval acumula en el mes una suba del 0,26% mientras que en el año la ganancia alcanza el 29,86%. Para mañana la perspectiva está en ver si el Merval retoma la tendencia alcista y vuelve a los niveles por sobre los 22.000 puntos o mantiene la tendencia negativa”, añadió Trella.

El total negociado en acciones ascendió a 417.490.009 pesos, con un balance de 58 papeles en baja, 23 en alza, y 10 sin registrar cambios en su cotización

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Los bonos cerraron mixtos en una jornada donde la tasa de 10 años del tesoro de Estados Unidos subió a 2,34% y el dólar cerró estable”, agregó Trella.

Entre los bonos, el AN18 subió 0,11%, el AY24 ganó 0,15%, el Descuento en pesos creció 0,59%, el NF18 perdió 0,92%, el Par en dólares restó 1,16%, el Par en pesos cayó 0,41%, el PR13 retrocedió 0,53%, y el PR15 sumó 0,06%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) ascendió 0,67% ($ 151), el TVPE (en euros) se valorizó 0,56% ($ 178), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) saltó 3,25% ($ 159)

.¿Qué pasó con los ADRs?

Los papeles de Petrobras Argentina se hundieron 3,30%, hasta los u$s 11,14 cada uno, y lideraron las caídas entre sus pares de firmas argentinas que cotizan en Wall Street.

En ese contexto, las otras bajas más importantes las registran Irsa Inversiones y Representaciones (-3,15%, u$s 23,96), YPF (-29,5%, u$s 21,73) y Pampa Energía (-2,87%, u$s 54,82).

Como contrapartida, avanzan los ADRs de Bunge (2,20%, u$s 78,46), Tenaris (1,76%, u$s 32,45), y Macro (0,27%, u$s 90,24).

¿De dónde surgen los rumores?

Los trascendidos sostienen que en los últimos 10 días se reflotaron las negociaciones entre el Gobierno y las principales distribuidoras eléctricas con el objetivo de hallar una solución a una deuda que ronda los $ 20.000 millones antes de fines de año, cuando finaliza la emergencia eléctrica decretada por el presidente Mauricio Macro

A fines de 2016, el Ministerio de Energía sacó de agenda pública la inclusión de un artículo incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto 2017 que condonaba una deuda por casi $ 20.000 millones contraída por las principales distribuidoras eléctricas con el Tesoro Nacional entre 2014 y 2015.

Debido a la fuerte polémica pública desatada, el Gobierno congeló el tema y no se habló del mismo durante los primeros seis meses del año.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo cambió la redacción final del proyecto de ley para que finalmente la deuda no sea condonada y se solucione el conflicto mediante una negociación entre las empresas, los entes reguladores de las diferentes administraciones provinciales y el Gobierno.