Rojos generalizados en el Merval por el efecto cuadernos y balances

El escándalo de corrupción que destapó la investigación de los cuadernos Gloria volvió a pegar en los activos argentinos. Ayer la bolsa porteña se desplomó casi 4%, cayeron los bonos en dólares y el riesgo país volvió a saltar y marcó su peor marca en cinco semanas.

Si bien algunos balances decepcionantes impulsaron las caídas en la plaza local, los analistas de la City explicaron que el riesgo reputacional para empresas argentinas es alto y es lo que ha motivado a los inversores a las ventas. En Wall Street, las ADR también terminaron con mayoría de rojos, atentas a las noticias de cómo puede evolucionar las causas.

Por ahora sólo hay tres empresas vinculadas a los escritos aportados por el Diario La Nación que revelaron una presunta asociación ilícita entre funcionarios del ex Gobierno y el sector corporativo. Sin embargo, el temor de los inversores es que con el correr de los días se sumen nuevas firmas entre las señaladas, por lo que el castigo es generalizado.

Ayer el Merval cayó 3,,9% con un volumen acotado. Las bajas estuvieron lideradas por los sectores energéticos y financieros. Los papeles de Metrogas encabezaron los rojos, con una caída de 7,6%. La compañía había reportado pérdidas millonarias en su último balance.

Por MELINA MANFREDI Mirá también Claves para entender la nueva tasa de política monetaria del BCRA Desde ayer, el rendimiento de las Letras de Liquidez (Leliq) funciona como tasa de referencia para el resto del sistema. Esto responde a la situación posterior a la corrida cambiaria, en la que se busca calmar la sed de dólares.

Las acciones de Banco Macro también terminaron entre las más golpeadas, esta vez por la desconfianza de los inversores ante la posible vinculación de la entidad con la causa Ciccone, en una jorrnada en la que el ex presidente Amado Boudou volvió a parar tras las rejas. El castigo se sintió por parte doble: a nivel local perdió 7% , mientras que en Wall Street finalizó con bajas de 7,9%.

Las accions de Distribuidora de Gas Cuyana perdieron 6,8%. También volvieron a caer los papeles de Ternium, una de las emrpesas del Grupo Techint, y acumulan una baja de 12,4 en dos días, tras la detención de uno de sus directivos a principios de esta semana. Además, bajó 6% Aluar, tras la denuncia en Defensa de la Competencia.

"Esto puede ser una bola de nieve, ya que todavía no se sabe cuán grave será. Si bien algunas empresas relacionadas tienen oferta pública, aún no sabemos la magnitud del alcance. Puede pasar que aparezcan nuevas compañías, que sólo estén afectadas personas particulares, o algún negocio particular o algo más importante. Ante la duda, el inversor decide vender", explicó Diego Martínez Burzaco, economista jefe de MB Inversiones. "Si se justifica la baja de las acciones, es algo que lo veremos más adelante", añadió.

Martín Saud, senior analyst de Balanz, coincidió y añadió: "Cuando se esclarezca puede ser bueno para empresas castigadas pero que no estuvieron involucradas. Mientras tanto, un inversor no puede comprar acciones o bonos cuando persisten las dudas. Cuando una empresa se ve vinculada en algo así hay que conocer hasta qué punto está relacionada y saber cuáles serán las sanciones. Si por ejemplo, a una empresa con la obra pública eventualmente la dejan afuera de todas las licitaciones del Gobierno, eso puede ser muy perjuducial para sus balances".

Tras el desplome que tuvieron el viernes y el lunes, ayer los bonos corporativos de Albanesi se recuperaron en parte. "Al igual que los de Geneia y MSU, todos estos bonos son a cinco años y cotizan a 15%. No creo que sea el caso de Oderbertch pero en ese momento, en Brasil, los bonos corporativos que cotizaban a la paridad cayeron un 50%", añadió Saud.

La incertidumbre se extendió a los títulos públicos en dólares que volvieron a cerrar en baja. El riesgo país, que mide la banca JP Morgan saltó nuevamente hasta alcanzar las 596 unidades, su pico más alto en cinco semanas. "Es un derivado del impacto reputacional por casos de corrupción. En función de cuán profundo llegue la investigación, podría ser una oportunidad para que la justicia se luzca y emprenda un camino similar al de Brasil", dijo Nery Persichini, de GMA Capital.