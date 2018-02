Rofex lanzará futuros de Merval para competir con los que hará BYMA

En Rofex están trabajando contra reloj para lograr que la CNV les apruebe un contrato similar al futuro de Merval que tenían con BYMA, que nadie explicó muy bien qué fue lo que determinó el cierre tan intempestivo del acuerdo por parte de BYMA, cuya relación con Rofex se encuentra cada día más tirante.

"Los desvela lograr la aprobación del regulador lo antes posible, pero de lo que nadie habla, menos ellos, es de la contingencia de juicios viejos que enfrentan por el repricing de contratos de dólar futuro. Algunos dicen que este riesgo puede llegar a hacer fracasar la fusión con Matba", revela un conocedor del sector, con info desde adentro.

Hermetismo total. Parece una partida de ajedrez donde nadie quiere anticipar cuál será su próxima jugada y menos que se mediatice la noticia. Por eso ni el presidente de Rofex, Andrés Ponte; ni el de Matba, Marcos Hermansson, respondieron ante las consultas de este diario. ¿Será porque la fusión entre ellos se demora más de lo previsto? Una fuente con acceso directo, que exige un riguroso off the record por las susceptibilidades que genera el tema, revela que "no es una marcha atrás, pero me daba la sensación de que salía con fritas y ahora es como que está un poco más tranquila la cosa. Se está en una etapa de investigación, explorando los temas, pero los accionistas de Matba lo deberán analizar en profundidad, y se van encontrando algunas dificultades, como las contingencias por los juicios pendientes del repricing de dólar futuro que todavía tiene Rofex".

La noticia es que este domingo vence el convenio de interconexión entre BYMA y Rofex, ya que habían dado 30 días más de plazo. Para la negociación del índice de futuros de Merval habían dado 60 días de plazo, por lo cual aún queda un mes más. Los contratos ya abiertos, que son los de marzo y junio, se seguirán negociando en Rofex. Una vez finalizado ese plazo, en BYMA dicen formalmente que evaluarán en qué podrán contribuir para darle continuidad al índice, remarcando que son respetuosos de los tiempos contractuales. Para el índice de futuros de Merval de septiembre, en BYMA están evaluando algún tipo de alternativa, pero harán silencio de radio hasta que venza el plazo, el 18 de marzo.

Sin embargo, El Cronista pudo saber que efectivamente ingresarán en el negocio de futuros.

"Sería bastante lógico, por una cuestión de tamaño y posición dominante, que BYMA termine acaparando todo el mercado de futuros, a excepción de los contratos de commodities", sostienen en el sector, donde aseguran que Alejandro Wyss, CIO y Gerente Divisional de Informática de Caja de Valores, está trabajando en top secret para lanzar futuros sobre monedas e índices, pero están paranoicos para que no se filtre nada. Hay mucha presión para que lo terminen a la brevedad.

Consultados sobre el tema, en BYMA admiten que deben lanzar futuros, pero dicen que hasta el 18 de marzo no podrán hacerlo, por los 30 días más de acuerdo que tienen con Rofex: "No tenemos aprobación de CNV para futuros y somos respetuosos de los tiempos. Además llevará un tiempo poder adaptar los sistemas, que no es sencillo", advierten desde BYMA, que sumará a la plataforma Millennium otra nueva mucho más moderna (de una de las Bolsas más importantes de América latina), dejando bastante atrás tecnológicamente a sus competidores, en especial al MAE con su SIOPEL.

JPMorgan, amigo argentino

Además, en BYMA se enorgullecen de que JPMorgan, que ya era agente de Merval, ahora pidió operar en BYMA, ya que el Merval se fusionó con la Bolsa para crear este nuevo mercado. Si bien se trata de un trámite meramente operativo, en BYMA se ilusionan en que "pidió operar en el mercado argentino de equities que refleja y se mueva al ritmo de la economía y decisiones políticas".

JPMorgan es el principal jugador de bonos en Argentina, y ahora podrá arbitrar no sólo bonos sino acciones en el exterior. Es el gran jugador de la curva larga de Argentina: tiene posiciones por mas de u$s 2000 millones solamente en el Emerging Market Bonds. En el ETF que replica el índice de emergentes en moneda extranjera de JPMorgan hay casi u$s 700 millones sobre un total en gestión de u$s 13.200 millones.

Argentina se transformó en el principal jugador en emergentes del mundo, al punto que hoy se está en capacidad de crear una crisis en todos los emergentes si pasa algo: eso hace que JPMorgan cuide al país. Mientras, se ilusionan con que el ex director de Latam del JPMorgan, Vladimir Werning (hoy subsecretario de Coordinación y Análisis Económico de la Secretaría de Coordinación Interministerial que maneja Mario Quintana en la Jefatura de Gabinete), tenga un rol más preponderante en la economía argentina. De hecho, en el ala política del Gobierno lo quieren poner a Vladi como director del Banco Central, como una suerte de stopper que le marque la cancha a Sturze. "Toleraría Fede, con el ego que tiene, o pegaría el portazo?", se preguntan en las mesas.