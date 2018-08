Riesgos y desafíos del BCRA ante el desarme de Lebacs

Al cierre de la semana pasada hubo una fuerte baja para las acciones argentinas, con el índice Merval cayendo 5,14% y con un volumen récord de 1724 millones de pesos, un 141% más que lo operado en la rueda previa. La acción que más bajó fue la de Grupo Supervielle (- 30,50%), con un 32% del volumen total de la plaza local y luego de un balance que fue peor a lo que el mercado esperaba. De esta manera el Merval perdió la semana pasada un 4,12%, con los retrocesos encabezados por Supervielle (- 32% en la semana), Cablevision (- 15,07%), (Transener (- 8,4%) y Galicia y Comercial del Plata (- 7,9%).

Ahora bien, más allá de la mala evolución de los activos financieros, la semana pasada fue clave en varios aspectos para el éxito del Plan de Rescate de Lebac.

Luego de la expansión monetaria que se produjo por la cancelación de las letras, quedaba entender cómo se habían asignado esos fondos y que impacto tenían sobre el nivel de las tasas de interés y sobre el mercado cambiario. En ese marco, el Tesoro afrontaba una nueva prueba, con la renovación de Letes en dólares y la colocación de Letes en Pesos.

Sobre este punto, los analistas de Quinquela Fondos señalaron en un informe enviado a sus clientes que los resultados de la semana pasada fueron en términos generales positivos, porque el mercado cambiario mostró algunas señales de estabilización en los últimos días, ya sin ventas de dólares del Tesoro y los resultados de las colocaciones de deuda fueron buenos en términos de volumen.

Desde Quinquela Fondos analizan: “Los ciclos cortos de estabilidad intercalada con devaluaciones fuertes nos llevan a pensar en un mercado cambiario que se está compensando en los flujos habituales, pero que no tiene margen para absorber procesos de conversión de stocks. Con esto lo que planteamos es que flujos habituales como los correspondientes a la operatoria comercial, al turismo o a niveles normales de atesoramiento no generan desequilibrio en el mercado cambiario. En cambio cuando se produce la dolarización de stocks (salida de Lebac, conversión de ahorros, cambio en el financiamiento, etc), el mercado no tiene volumen para absorber esos procesos y ajusta el tipo de cambio”.

Balance cambiario

Los datos del Balance Cambiario muestran como el fuerte desequilibrio de la Oferta y Demanda Privada de Divisas se ha producido en los últimos meses por factores que están vinculados a estos procesos de dolarización del stock de activos y no solamente al flujo habitual de la economía, donde por ejemplo el saldo comercial cambiario ya muestra claras señales de ajuste.

Los analistas de la compañía señalan que este último dato lleva a que se analice un segundo punto clave de cara a entender el impacto que puede seguir teniendo el proceso de desarme de Lebac.

“Para evitar que una nueva dolarización del stock de activos genere un salto adicional en el tipo de cambio, el BCRA deberá buscar generar incentivos para atenuar ese proceso de dolarización y asegurarse de contar con la oferta suficiente de divisas que permita atenuar ese exceso de demanda, si se produce. Para evitar que se siga produciendo una fuerte dolarización del stock de activos en pesos, es importante que se logre recrear rápidamente un mercado de activos en pesos de alta liquidez”.

Letes

Para los analistas de Quinquela, otro dato positivo ha sido el porcentaje de renovación logrado en la operación de Letes en dólares, donde se logró superar el 90%. “Mirando hacia adelante, el principal factor que servirá para lograr el equilibrio es la tasa de interés. En el nuevo esquema el BCRA ha posicionado a la Leliq en 45% como la tasa más alta mientras que las Lebac residuales en el mercado secundario ya operan en niveles más bajos (menores al 40%), permitiendo que las Letes en pesos se posicionen en niveles del 39% al 42% dependiendo del plazo”.

Bajo este escenario, desde la compañía entienden que con el claro desafío de poder superar sin grandes impactos en el tipo de cambio los próximos rescates de Lebac, se puede esperar que la tasa de Leliq se mantenga alta al menos hasta después del próximo rescate y que el Tesoro guarde sus dólares para liquidarlos en el momento en que la demanda por conversión de stocks no pueda ser abastecida por la oferta habitual del mercado.

“El resto de las tasas de interés (Badlar, TM20 o cuentas remuneradas) se podrían ubicar algo por debajo de los niveles actuales en la medida que la liquidez de la banca así lo permita. Este es un escenario con varios obstáculos, donde las autoridades deberán lograr un manejo cuidado de sus decisiones para poder cerrar el Rescate de Lebacs, asegurar el financiamiento del Tesoro y evitar una fuerte expansión de los agregados monetarios como herramienta para contener la inflación”, cierran desde Quinquela Fondos.

El esfuerzo más grande

Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital señala que “más allá de todas las fuentes de incertidumbre que enfrenta actualmente el mercado, consideramos que el esfuerzo más grande del equipo económico será que los inversores confíen nuevamente en las posiciones en moneda local. Entre 2016 y 2017, la persistencia del contexto macroeconómico de tipo de cambio real multilateral apreciado (producto de una estabilidad cambiaria alimentada por el ingreso de divisas por endeudamiento y de una tasa de inflación promedio del 30%) convenció a buena parte del mercado a volcarse masivamente hacia el peso”.

Por otro lado, el Gerente de Inversiones de GMA Capital agrega que “los tiempos de 'dolar barato' fueron fructíferos para los inversores de Lebac, quienes obtuvieron retornos de 12,4% y 8,6% en 2016 y 2017, respectivamente. El shock negativo de confianza de 2018 que vive el mercado argentino pulverizó las estrategias de “carry trade”. El rendimiento bruto logrado con la Lebac más corta es 24,8% (al 23 de agosto), pero el tipo de cambio trepó 60,9% en el año. Por tanto, la maniobra registra una pérdida de 22,4% en dólares”.