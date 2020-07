Riesgo dólar: con nueva regulación de FCI, ahorristas pierden una cobertura ante la devaluación

Con la norma publicada hoy en el Boletín Oficial , la CNV busca que los fondos comunes de inversion en pesos valuen su tenencia a activos en dolares al tipo de cambio oficial.

Gestores de fondos locales advierten que es una medida que desalienta la inversion en fondos comunes de inversion y en activos del exterior a traves de FCI, quitándole proteccion cambiria al inversor vía los FCI.

La entrada en vigencia de la normativa se producirá a partir del 15 de octubre de este año, excepto para la tenencia de moneda extranjera, cuya entrada en vigencia se producirá a partir del 29 de julio.

Con la aplicación de esta norma, la CNV busca que los activos en dólares dentro de los fondos en pesos ya no sean valuados al tipo de cambio contado con liquidación sino al tipo de cambio oficial. Si bien los FCI debían valuar sus tenencias al dólar mayorista, se les permitía usar una valuación alternativa utilizando el contado con liquidación.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que esta resolución tiene dos patas básicamente: el tema del tipo de cambio aplicable para los activos en dólares en fondos en pesos, y otra relacionada con cambios de criterios de valuación o metodología para determinados activos, que afecta en especial a aquellos que no muy líquidos.

“Esta medida afectaría a los FCI moneda pesos que mantenían hasta lo permitido (25%) cash en dólares o activos del exterior, o habían quedado después de la regulación de abril con alguna posición de activos argentinos en dólares, como ON, en especial las poco líquidas. Igualmente el alcance, en particular de este último punto, estaba siendo analizado por los fondos", sostuvieron.

En el mercado interpretaron que el objetivo detrás de esta medida es la de eliminar el tipo de cambio implícito para la valuación de activos en dólares para los fondos comunes en pesos, es decir, dejar de permitirle que los inversores encuentren en fondos en pesos cierta cobertura a la suba del dólar implícito.

Según las primeras estimaciones, la norma afectaría en total u$s 230 millones a la industria, de los cuales la mayoría recae sobre la valuación de los activos.

“No va a tener un impacto tan fuerte en lo que es valuación pero sí en lo que el Gobierno está queriendo decir. No vemos rescates ni en valuación de industria pero ideológicamente tiene un efecto importante en el mensaje. El inversor quiere activos en dólares para cubrirse ante suba del dólar pero con esta medida, la CNV corta margen de maniobra. Quizá esto termine favoreciendo al universo dólar linked o incluso los Cedear”, explicaron desde una gestora local.

Las disponibilidades en dólares deberán valuarse al dólar oficial a partir del 29 de julio mientras que todo el resto de los activos, la norma lo aplica para el 15 de octubre.

“La entrada en vigencia de las modificaciones en las valuaciones (...) se producirá a partir del 15 de octubre de 2020 inclusive, con excepción de la valuación de la tenencia de moneda extranjera cuya entrada en vigencia se producirá a partir del 29 de julio de 2020 inclusive”, agrega la norma.

Valuación de activos del exterior

Los FCI en pesos deben valuar los activos que no se negocien en la Argentina, es decir, se títulos de ley extranjera, al tipo de cambio oficial. Los activos que cotizan tanto en el exterior como en la plaza local (como el AY24, aa27, aa28), probablemente se los va a permitir seguir valuándolo como hasta ahora, es decir, va a estar valuado probablemente al tipo de cambio implícito debido a que tienen un valor tanto en dólares como en pesos.

Ahora bien, otros bonos que no operan en pesos, en ese caso habrá que valuarlos al tipo de cambio oficial

“Hay pocos fondos que tienen cash en dólares. Con esto la CNV logra poner una amenaza para que se valúe lo menos posible al tipo de cambio implícito. La CNV no quiere que el gestor de fondos le dé la oportunidad a alguien que este especulando con que la brecha pueda subir mucho", advierten en un fondo local.

"A partir de un momento, esa especulación ya no se puede hacer via FCI, es decir, los fondos ya no van a funcionar como cobertura cambiaria al no poder ser valuados al tipo de cambio implícito ya que muchos serán valuados al oficial. De esta manera, se le quita incentivo a los FCI que puedan tener variación en función al tipo de cambio implícito”, agregó el directivo.

El portfolio manager de un fondo local remarcó que la medida es algo que ya se vivió en el pasado.

“La medida va dirigida en un mismo sentido en obligar a los fondos a invertir en activos en pesos. Hoy con esta medida causa una distorsión enorme entre el valor de realización de los activos y el valor real.

"Hoy tenemos permitido tener un 25% en activos del exterior, los cuales hasta ahora las venias valuando al valor de mercado en el exterior y se multiplicaba al tipo de cambio implícito. A partir de hoy obligan a valuarlo al tipo de cambio oficial, el cual es ficticio", opinaron en el sector.

El perjuicio que provoca es que el fondo tiene un deber fiduciario con los cutapartistas. "Yo debo valuar al fondo con criterio de buen hombre de negocios. Uno de los principios básicos es que no debe haber transferencia de valor entre cuotaspartistas, de modo que, si valúo el fondo como me exige la CNV, el problema que tengo es que lo estoy valuando por debajo del valor de realización y beneficiando al cuptapartista que se queda en el fondo en detrimento del inversor que rescata. Para evitar todo esto, lo que hace el fondo entonces el FCI directamente no invertirá en esos activos”, señalaron en un fondo.

No afecta a fondos Latam

Dado que la norma aplica para aquellos FCI en pesos con posición en dólares (activos o cash), no afecta a los fondos en dólares de Latam.

Aclara así en unos de sus artículos que “Respecto de la valuación de los valores negociables que se negocien exclusivamente en el exterior (Acciones, Bonos Corporativos, Títulos Públicos, ETFs, …), se deberá tomar el precio del mercado del exterior que mejor refleje el precio de realización…. En el caso de los Fondos Comunes de Inversión cuya moneda sea la moneda de curso legal, dichos valores negociables se deberán valuar de acuerdo al tipo de cambio indicado…”.