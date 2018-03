Ribaya es el candidato para reemplazar a Llambías en Adeba

En 1971, cuando empezó como cajero en Banco Galicia, jamás se imaginó que se quedaría 44 años y medio en la misma entidad, escalando hasta ser gerente financiero y luego permanecer 15 años como director hasta 2015.



Luis Ribaya, de él se trata, actual vicepresidente segundo del Banco Nación y presidente del MAE, es ‘él’ candidato elegido por la mayoría de los bancos nacionales para reemplazar a Daniel Llambías en la presidencia de Adeba.



El jueves a las 12 del mediodía será la asamblea de accionistas donde aceptarán la renuncia de Llambías (quien luego de sus encontronazos con el vicepresidente primero, Jorge Brito, decidió dar un paso al costado), quien ese mismo día a las seis de la tarde tiene previsto viajar a Córdoba para disfrutar del rally.



"Tiene 70 años y pensaba que este puesto no le iba a demandar tanto trabajo, que era una forma tranquila de ir retirándose, no pensó que era tan exigente y ahora quiere disfrutar más de la vida", explican quienes lo conocen.



De todas formas, Llambías no tendrá tanto tiempo para estar en su casa en Pinamar porque regresará al Galicia, donde fue gerente general, pero ahora como director del holding Grupo Financiero Galicia.



Durante esta semana habrá un par de reuniones entre los banqueros nacionales para terminar de "poner el moño" a la candidatura, pero hay una amplia mayoría de entidades que ya dieron el visto bueno.



Por lo tanto, en el Nación quedaría libre el puesto de vicepresidente segundo y director, y en MAE quedaría libre la presidencia, ya que el titular de Adeba no puede ser, a su vez, titular del MAE.



¿Cómo fue la trastienda de la salida de Llambías? "Parece que tomaba decisiones sin siquiera hablarlas con Brito", detalla el dueño de uno de los bancos nucleados en Adeba. "Es muy paternalista y muy metido en todo, no es fácil trabajar con él", dicen quienes conocen a Brito. La idea era que Brito apoye a Llambías en ciertas reuniones estratégicas, sobre todo en los temas políticos. Al parecer, habría habido ciertos cortocircuitos.

Federación de bancos

Hay otro tema hiper secreto que se empezó a hablar entre los directivos de Adeba, según reveló el director de otro banco consultado para este nota, en estricto off de record. Si bien todavía está muy verde, en la cabeza de algunos miembros de la comisión directiva se empezó a pensar en la unión entre Adeba y ABA. Hay quienes piensan que tener dos entidades (una de bancos nacionales y otra de extranjeros) no es necesario, y resta en lugar de sumar, ya que sería mucho más eficiente que todos los temas se discutan en una sola mesa, pero hay quienes se oponen a la integración. De todos modos, la posible unión todavía es prematura, aunque se piensa en una federación de bancos, por arriba de todas las cámaras, de modo que no haya que fusionarlas, sino que cada una mantenga su identidad, pero esta asociación nuclee tanto a Adeba, ABA y Abappra para coordinar ciertos temas. "Sería el paso intermedio a la fusión, que todavía es preliminar", revela el director de una entidad nacional.