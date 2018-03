Revisan asimetrías en los impuestos que pagan los inversores en el mercado

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, dijo que el Gobierno analiza con la AFIP las "asimetrías" impositivas en el mercado de capitales, tanto entre los distintos productos, como con las ofertas de inversión de las entidades financieras, y también "simplificar y clarificar los impuestos que pagan los extranjeros" que invierten en el mercado argentino.



"Hay productos del mercado de capitales que tienen impuestos y otros no. Una Obligación Negociable está exenta de impuestos pero un fondo cerrado no, y cuando uno compara con los bancos, sus productos están exentos, mientras que el capital no lo está. Los extranjeros pagan un holding tax cuando venden las acciones. Entonces no hay igualdad de tratamiento. No necesariamente tiene que haberla, porque uno puede buscar incentivar una u otra cosa, pero lo que estamos viendo es la razonabilidad. Y para ello estamos en diálogo con la AFIP", precisó Ayerra a El Cronista.



Otro cambio copernicano que Ayerra está imprimiendo en la CNV aparece en lo que el organismo persigue en las inspecciones y análisis de los agentes y regulados, que estaban acostumbrados a muchas motivaciones políticas.



"Cuando uno hace una inspección hay que tener en claro qué vale la pena mirar. No quiero hablar del pasado, pero lo que se perseguía no era lo más relevante para un controlador. Dentro de la nueva estrategia, estamos viendo qué es lo más relevante para observar, qué creemos que se debe analizar en todas las inspecciones y estudios que hacemos de los agentes, de los regulados. Que sea algo que verdaderamente sirva al sistema", indicó Ayerra.



Muchos prospectos de las escasas emisiones de valores en la Argentina incluyen entre los "factores de riesgo" cuestiones regulatorias. Ayerra creó una nueva subgerencia de Normas y explicó que ‘hay mucho que adecuar en este plano. Hay que simplificar mucho las normas, que hoy son muy engorrosas. Una norma clara permite al mercado saber qué le van a pedir. Lo contrario crea costos que se pueden evitar con una mejor regulación‘, enfatizó.



Ayerra anticipó que desde la CNV se está redactando un proyecto para una nueva ley de mercado de capitales. "Todavía está en proceso. Sabemos que hay cláusulas distorsivas y hay varios temas que estamos revisando", aseguró. Entre otros elementos, el mercado rechaza especialmente de la actual ley kirchnerista la posibilidad de que la CNV nombre un veedor dentro de las empresas privadas.



"La ley manda que haya mercados interconectados y mercados federales y eso no está pasando", dijo Ayerra, por otra parte, y agregó que "hay varios proyectos dando vueltas. Estamos hablando con todos los actores sobre cuál es la más inteligente solución. Pero nos parece importante que no haya limbos". Ayerra también anticipó que se está analizando crear "nuevos productos para que el mercado crezca". Entre otros, fondos cerrados para financiar infraestructura. "Aunque estamos analizando muchas alternativas", aclaró.



Sobre la política de personal, la CNV no produjo despidos, sino una reestructuración que privilegió a gente de carrera, con gran trayectoria y conocimientos. "El equipo es todo. El regulador tiene que tener un equipo de expertos motivados, alineados con una política. Entonces lo que he hecho es reestructurar la CNV para poner en funciones a la gente que sabe. Hay mucha gente acá dentro que tiene mucha experiencia y lo que hemos hecho es ponerlos en los cargos más importantes. Una reestructuración de acuerdo a la trayectoria y al conocimiento, y hay mucha gente valiosa", aseveró Ayerra.



En cuanto a los sistemas de información, la CNV encara un plan general de rediseño de sistemas de información a largo plazo, "para que tengamos los que estén a la altura de los mercados que soñamos, controlarlos adecuadamente y recibir la información que generan", dijo Ayerra. Involucran sistemas de control, autopista de información y software actualizado.