Retrasos para sacar divisas de cajeros fuera del país desde cuentas en pesos

El Banco Central (BCRA) salió ayer a despegarse de los problemas que sufren los usuarios para retirar dinero en moneda extranjera en cajeros del exterior desde sus cuentas nominadas en pesos. Según salió a comunicar la entidad en redes sociales, la obligación de tener una cuenta en dólares para poder retirar dinero de cajeros automáticos fuera del país dejó de estar vigente con el fin del cepo, con lo cual no habría impedimento para hacerlo. Desde las entidades dijeron ayer que la operatoria no se puede concretar porque las redes de cajeros no han adaptado todavía sus sistemas.



Era un clásico de los viajes al exterior antes del cepo. Aunque no garantizaba el mejor tipo de cambio, al menos salvaba al viajero de costos abusivos como los que se pueden encontrar en casas de cambio de aeropuertos y otros destinos turísticos. También era una forma práctica de obtener moneda local en destinos demasiado exóticos para la limitada variedad de divisas que existe en la banca porteña.



Con una tarjeta de débito, en cualquier cajero automático del exterior, los ahorristas argentinos podían retirar dinero de sus cajas de ahorro en pesos y recibir, en lugar de moneda nacional, divisas del país en el que se encontraban. Dólares, reales, pesos uruguayos o euros, daba lo mismo: el plástico garantizaba una operación práctica y rápida.



En 2012, como una de las normas que fueron conformando al cepo, el BCRA prohibió esta operatoria por considerarla –con razón– una operación cambiaria. En la lógica de ese entonces, no se podía permitir eso sin autorización previa de la AFIP.



Tras la salida del cepo cambiario, el 17 de diciembre pasado, muchos viajeros consultaron a sus bancos la posibilidad de volver a hacer esa operación cambiaria olvidada. Las respuestas en los bancos fueron unánimes: "sólo desde una cuenta en dólares".



La respuesta es llamativa porque esa condición quedó abolida con la publicación de la comunicación A 5850, que terminó con las trabas impuestas en la Comunicación A 5294 de 2012. El BCRA salió a aclarar eso mismo ayer en su cuenta de la red social Twitter: "En el exterior, se puede extraer dinero en efectivo de un #CajeroAutomático con #TarjetadeDébito tanto desde cuentas en $ como en u$s", publicó.



En una entidad admitieron ayer el problema y lo adjudicaron a falta de adaptación de sistemas de las redes de cajeros Banelco y Red Link. En el sector aclararon que la implementación de ese mecanismo está en camino de ser terminada, con pruebas banco por banco antes de poder volver a la normalidad que regía antes del cepo. Con lo cual, recomendaban, antes de salir consulte a su banco para ver si ya está disponible la opción.