Resultados de Apple rompieron las previsiones y acciones trepan casi 4%

Apple Inc informó resultados trimestrales que superaron las estimaciones de Wall Street y pronosticó ingresos para el actual período por sobre las expectativas, debido a ventas de iPhone más caros y al buen desempeño de servicios como App Store, Apple Music e iCloud.

Así, las acciones suben más de 3,9% después del cierre, luego de una jornada en la que tuvo un aumento marginal de 0,2%.

La compañía superó los pronósticos en parte al vender menos teléfonos iPhone pero de mayor valor de lo que los analistas esperaban. Apple vendió 41,3 millones de unidades, por debajo de los pronósticos de 41,8 millones.

Apple registró ingresos para el tercer trimestre de u$s 53.300 millones y utilidades de u$s 2,34 por acción, frente a las proyectado por analistas de u$s 52.300 millones y u$s 2,18 por papel, respectivamente.

Mirá también Petroleras y energéticas, impulsaron al Merval en un contexto de dólar calmo YPF mostró una importante recuperación y las compañías del sector gasífero fueron las que lideraron las alzas. Sucede en un contexto donde se anuncian nuevas alzas de tarifas y en donde el dólar opera dentro de rangos más acotados.

Las ventas por servicios alcanzaron los u$s 9500 millones, por sobre las expectativas de u$s 9100 millones, según Reuters.

Los ingresos incluyeron u$s 236 millones de la solución de disputas judiciales de larga data de la compañía con Samsung Electronics Co Ltd.

El promedio de venta de los iPhone fue de u$s 724, por sobre las expectativas de u$s 694, según datos de FactSet. El jefe de finanzas de Apple, Luca Maestri, dijo a Reuters que los mayores precios de venta fueron impulsados por los recientes modelos más costosos de la firma, incluyendo el iPhone X de u$s 999.

Maestri agregó que el iPhone X fue el modelo más popular en el trimestre.

Fuente: Reuters