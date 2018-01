Reservas sumaron u$s 9000 millones y llegaron a la cifra récord de u$s 63.900 M

En una rueda más calma para el dólar, tras varias sesiones de extrema volatilidad, el dato del día fue el salto en las reservas del Banco Central (BCRA), que gracias a la entrada de casi u$s 9000 millones (u$s 8881 millones) por la emisión de deuda de la semana pasada, las arcas alcanzaron una nueva marca histórica de u$s 63.902 millones.

"En el día de la fecha ingresaron los fondos por la colocación de bonos del Gobierno en el mercado internacional a 5, 10 y 30 años", comunicó el BCRA, al mismo tiempo que agregó que "la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de u$s 20 millones".

Desde que Cambiemos es gobierno sin tomar los pocos días de mandato de diciembre de 2015 las arcas crecieron más de u$s 38.000 millones, dado que en 2016 sumó u$s 13.745 millones, en 2017 ganaron u$s 15.747 millones y en lo que va del año el saldo a favor asciende a u$s 8847 millones.

Por su parte, el dólar se mostró cauto en relación a cómo venía operando ruedas atrás. En el terreno mayorista cerró a $ 18,71, nueve centavos por encima de los valores registrados el miércoles. En tanto, el billete avanzó tres centavos, hasta el umbral de los $ 19, ya que el promedio para venta quedó en $ 18,99.

"La divisa norteamericana abandonó transitoriamente la tendencia declinante y operó en la fecha con una demanda más sostenida que justificó la corrección experimentada hoy (por ayer). Los precios tuvieron un recorrido de menor a mayor que sostuvo la cotización en un rango algo más elevado que el alcanzado ayer (por el miércoles)", detalló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El experto indicó que la mejora del tipo de cambio "vino de la mano de una demanda algo más sólida que interrumpió una tendencia de debilidad acomodando los valores en un rango situado a medio camino entre los máximos del lunes y los mínimos de ayer (por el miércoles)". En sintonía, anticipó que "la evolución de los precios en las próximas jornadas permitirá apreciar si lo de hoy (por ayer) fue solo una corrección técnica, lógica después de fuertes caídas, o si por el contrario el tipo de cambio se encamina a estabilizarse en el nivel actual".

Por su parte, un corredor comentó en off the record, que a diferencia de las últimas jornadas, "hablaba con los bancos y estaban todos embolados sin grandes negocios". Pese al aburrimiento de operadores y corredores, el volumen fue superior al de la víspera, ya que se operaron u$s 692 millones.

Por el lado de futuros, según ABC Mercado de Cambios, en Rofex se operaron u$s 643 millones, de los cuales más del 40% correspondió a negocios para fin de enero, a $ 18,96, con una tasa implícita de 24,39%.