Reservas: récord histórico gracias a los fondos del FMI y el swap con China

Las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron este viernes un nuevo récord histórico al sumar u$s 7763 millones por el ingreso del nuevo tramo del préstamo stand by otorgado a la Argentina por el Fondo Monetario Internacional y llegar a los u$s 66.343 millones.

Esta misma semana, habían entrado a las reservas u$s 8765 millones del swap de divisas con China.

De hecho, en un año complicado en lo económicos y marcado por las corridas cambiarias a las que el Gobierno recién pudo domar después de dos acuerdos con el Fondo y con el Central llevando la tasa de referencia hasta el 70% -para luego ir reduciéndola muy gradualmente-, el swap y el ingreso de divisas por el préstamos del FMI son prácticamente los únicos motivos que explican el récord de reservas.

A lo largo de 2019, la intervención del Banco Central en el mercado cambiario muestra una salida de u$s 15.968 millones de las reservas de la entidad que, con la implementación del sistema de bandas, no interviene en forma directa en el desde el 25 de septiembre.

Las operaciones con el sector público (básicamente, pago de deuda), quitaron u$s 11.715 millones.

Del otro lado, la relación entre ingresos desde y egresos hacia organismos internacionales sumó a las reservas u$s 18.807 millones sin contar el nuevo tramo del swap (la serie detallada del Banco Central llega hasta el miércoles de esta semana), con lo que el total del rubro supera los u$s 26.000 millones.

El efecto movimiento de depósitos en los bancos sumó a lo largo del año u$s 1077 millones.

Y las "otras operaciones" incorporaron desde enero hasta hoy u$s 11.454 millones, con los u$s 8765 millones del swap con China como principal ingreso.