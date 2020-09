Reservas en jaque: demanda récord del dólar se cruzó con un campo que liquidó 31% menos

El viernes pasado, las reservas internacionales brutas del Banco Central cayeron debajo de los u$s 42.000 millones, piso que se perfora así por primera vez desde enero de 2017. La cifra es el colofón a un mes en el cual el Gobierno y en particular la autoridad monetaria intentó ponerle frenco, súper cepo mediante, a la erosión de las reservas por la demanda de dólares de los particulares y de las empresas, y también a la menor liquidación de los exportadores de cereales. Según el informe, la menor liquidación del agro fue de 31% respecto del año pasado, y en ocho meses se ubica 27% debajo

El viernes, el BCRA difundió su informe cambiario de agosto, que ya anticipaba el stress que derivó en los controles dispuestos hace ahora dos semanas. De acuerdo con el informe, las compras de dólares marcaron un nuevo récord el mes pasado con casi cuatro millones de personas que adquirieron un promedio de u$s 193. Fue el tercer mes consecutivo de máximos, pero que fue relevante porque el récord se alcanzó sin mediar el cobro de aguinaldo, como lo fue julio

Las compras brutas de billetes de "Personas humanas" totalizaron u$s 768 millones, superando los u$s 753 millones de julio. "Las Personas humanas compraron billetes por u$s 768 millones y vendieron por u$s 18 millones. Ambos resultados estuvieron en niveles similares a los del mes previo", informó el BCRA.

Respecto a las ventas, detalló que 95.000 vendieron divisas durante agosto, por un promedio de u$s 191.

Si se agregan los gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, las compras netas de moneda extranjera ascendieron a u$s 920 millones. Es que a los u$s 750 millones de compras netas se suman consumos con tarjetas en el exterior por u$s 137 millones, cifra que representa una caída interanual del 64%, explicada en buena medida por el cierre de fronteras en prevención del coronavirus.

La significativa demanda de dólares por parte de la población, que forzó a la entidad que preside Miguel Pesce a vender más de u$s 3000 millones en los últimos tres meses, junto a la sostenida caída de las reservas, motivaron a que el martes 15 de septiembre el BCRA endureciera las restricciones cambiarias.

Pero las nuevas medidas no surtieron efecto. Desde que fueron implementadas, el goteo de las reservas no se detuvo. La entidad no solo acumuló ventas netas por u$s 184 millones en el MULC, sino que incluso las reservas brutas internacionales del BCRA perforaron el viernes último el piso de los u$s 42.000 millones por primera vez en más de tres años y medio. De acuerdo a un cierre preliminar dado a conocer por el Central, las mismas cedieron hasta u$s 41.970 millones, marcando un nuevo mínimo desde enero de 2017.

La poca efectividad de las medidas se vieron reflejadas también en que el dólar blue acumuló una suba de $ 14, el dólar MEP trepó de $ 122,06 a $ 135,29, y el contado con liquidación saltó de $ 128,29 a $ 143,54, aunque llegó a tocar los $ 151 la semana pasada. Fue la inequívoca respuesta de un mercado que no ahorró en nerviosismo durante las siete ruedas en las que se extendió el virtual feriado cambiario, que hoy debería "normalizarse".